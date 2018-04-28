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В Новосибирск пришла сеть очень маленьких пиццерий от звезды сериала «Универ»
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В Новосибирск пришла сеть очень маленьких пиццерий от звезды сериала «Универ» 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске появились первые заведения столичной сети мини-пиццерий Pomodoro Royal. Совладельцем бренда является звезда сериала «Универ» Андрей Гайдулян.
Первая точка Pomodoro Royal появилась на проспекте Карла Маркса в павильоне, который до этого полностью занимал магазин разливного пива. Раньше здесь уже работали несколько заведений общепита разного формата, но надолго не задержалось ни одно.
Еще одна точка заработала на прошлой неделе в ТРЦ «Континент» на улице Троллейной на первом этаже — в зоне супермаркета. Точки принадлежат разным владельцам и открыты по франчайзингу. Как рассказал владелец пиццерии в «Континенте» Александр Ставицкий, это только первое его заведение, но он собирается открыть в Новосибирске в ближайшее время ещё как минимум две–три точки.
Пицца целиком в Pomodoro Royal стоит от 245 рублей, сэндвич — от 145 рублей.
Сеть Pomodoro Royal изначально создана как проект, предполагающий развитие по франчайзингу. Совладельцем компании стал актер Андрей Гайдулян — звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня». Это распространённая практика, когда предприниматели приглашают известных личностей в свои проекты, чтобы усилить их продвижение. Так, например, создана сеть бургерных Black Star Burgers в сотрудничестве с Тимати.
Особенностью Pomodoro Royal можно считать маленький формат — эти пиццерии можно открывать в помещениях с минимальной площадью, а часть точек вовсе не имеет собственного зала и работает исключительно навынос.
Pomodoro Royal — не первый ресторанный проект в Новосибирске, который эксплуатирует известное имя или телевизионный бренд. В январе этого года в ТРК «Сан Сити», например, начало работать Comedy Café. А недавно стало известно о скором открытии бара «Рюмка водки», лицом которого является певец Григорий Лепс.
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