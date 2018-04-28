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«Евровидение» будет считать голоса по-другому
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«Евровидение» будет считать голоса по-другому 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Организаторы международного музыкального конкурса «Евровидение» объявили об изменении в правилах подсчета голосов жюри. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
Конкурс «Евровидение» пройдет в столице Португалии Лиссабоне с 8 по 12 мая. Россию на нем представит певица Юлия Самойлова с песней I won't break.
Грядущий конкурс претерпит незначительные изменения, касающиеся подсчета голосов жюри. Организаторы «Евровидения» отметили, что новая система, по которой будут учитываться баллы, окажет значительный эффект. Ранее участник мог лишиться 12 баллов, если хотя бы один из членов жюри не поставил ему максимальную оценку.
С внесением изменений голос одного члена жюри будет весить меньше, чем в сумме с голосами остальных. «Чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние на конечный результат», — рассказали организаторы. Таким образом, итоговое количество баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит выступление участника.
По словам организаторов, система будет работать и в обратном порядке.
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