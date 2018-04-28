СМИ: в Австрии художники установили памятные стелы на захоронении советских солдат

ВЕНА, 28 апреля. / ТАСС /. Австрийские художники изготовили и установили три памятные стелы у входа на советское воинское захоронение в городе Санкт-Иоганн-им-Понгау (федеральная земля Зальцбург), где покоятся останки 3 тыс. 549 советских военнопленных. Об этом сообщила австрийская газета Salzburger Nachrichten.

Автором стеклянных стел стал местный архитектор Карл Хартвиг Кальтнер. На них выгравированы фотографии и надписи на четырех языках, которые рассказывают о судьбе покоящихся на этом кладбище военнопленных. Все бойцы Красной армии умерли здесь в годы Второй мировой войны от голода, эпидемий или были расстреляны нацистами. Надпись на одной из стел гласит: «Знаешь ли ты, по какой земле ходишь и где сейчас стоишь?». Ее автором выступила австрийская художница Хильдегард Штофферин.

"Это была страшная трагедия, и воспоминания о ней выжжены в нашей памяти. Ничто их теперь не сможет стереть, — отметил художник Карл Хартвиг Кальтнер. — Обсуждение подобных преступлений в наше время отходит в обществе на второй план, а иногда и вовсе забывается, поэтому этот памятник для меня стал чрезвычайно важным делом". По его словам, стекло не случайно было выбрано в качестве материала для памятных стел, потому что оно символизирует хрупкость бытия. В создании памятника также принимали участие австрийские историки и работники местной мастерской по гравировке на стекле. Памятник носит общее название: «Вернем имена жертвам».

Как подчеркнула руководитель объединения «Историческая мастерская Санкт-Иоганн» Аннемарие Цирлингер, работы были оплачены из бюджета городской общины и департамента культурного наследия земли Зальцбург. Само кладбище расположено близ бывшего концентрационного лагеря, в южной части которого были размещены французские военнопленные, а в северной — советские. Официальная церемония открытия стел намечена на 5 мая и приурочена к трагической странице в австрийской истории — 80-й годовщине аншлюса: насильственного присоединения Австрии в 1938 году к нацистской Германии.