Рукотворную книгу по сказкам Пушкина смастерили в библиотеке на Алтушке

В субботу, 21 апреля, в детской библиотеке №57 района Лианозово прошли «Библиосумерки», в которых приняли участие юные читатели. Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов

— Прилетала книжная фея Книголюбочка, закружила в книгах, играх, квестах. Отдыхали на творческих мастер-классах по графике и созданию маленького Мудрого совенка. И, конечно, все вместе сотворили единственную в мире рукотворную книгу по сказкам Пушкина, — уточнил Олег Климов.

Напомним, детская библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97.