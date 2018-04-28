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Рукотворную книгу по сказкам Пушкина смастерили в библиотеке на Алтушке
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Рукотворную книгу по сказкам Пушкина смастерили в библиотеке на Алтушке 

Управа района Лианозово 55 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В субботу, 21 апреля, в детской библиотеке №57 района Лианозово прошли «Библиосумерки», в которых приняли участие юные читатели. Об этом рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов.
— Прилетала книжная фея Книголюбочка, закружила в книгах, играх, квестах. Отдыхали на творческих мастер-классах по графике и созданию маленького Мудрого совенка. И, конечно, все вместе сотворили единственную в мире рукотворную книгу по сказкам Пушкина, — уточнил Олег Климов.
Напомним, детская библиотека № 57 находится по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97.
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