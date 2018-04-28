В Бурятии приемные родители восемь месяцев держали девушку-инвалида на сухарях и лапше

Об этом стало известно, когда девушка, проведя восемь месяцев на сухарях, лапше быстрого приготовления, хлебе и печенье, обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич . Об этом сообщает baikal-daily.

Она рассказала, что с 10 лет воспитывалась в замещающей семье, а когда ей исполнилось 14, семейная пара ее удочерила. Сейчас она учится в колледже и живет в общежитии. Однако родители высылали ей на протяжении восьми месяцев по 500 рублей в неделю. Стипендию она не получала, так как паспорт остался у приемной матери.

Полученные от родителей средства она тратила на проезд, предметы личной гигиены и самые дешевые продукты — в основном, лапшу быстрого приготовления, сухари и печенье.

При этом родители просили ее не приезжать на каникулы и обещали проведать девушку в общежитии. В это время они попытались купить недвижимость на ее деньги, но сделку заключить не успели.

20 апреля Татьяна Вежевич встретилась с матерью девочки и проверила выписки с банковских счетов. Результаты проверки показали, что родители присвоили себе деньги приемной дочери.

В итоге администрации района, где живет эта семья, рекомендовали взять ситуацию на контроль, в том числе по оформлению права собственности подростка на жилье.

В этот же день мать удочеренной девочки по настоянию уполномоченного перевела дочке деньги, накопившиеся от пенсии ребенка-инвалида. Ситуация остается на контроле омбудсмена.

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