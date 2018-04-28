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Лиса покусала собаку: в детском лагере под Кунгуром ввели карантин по бешенству
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Лиса покусала собаку: в детском лагере под Кунгуром ввели карантин по бешенству 

59.ru 44 минуты назад
Фото: 59.ru
На территории детско-военного спортивного лагеря «Маленький принц» ввели карантин по бешенству. В зону ограничения также попали деревни Пауты и Крутики, и поселок Осиновое Озеро.
— 12 апреля домашняя собака, которая проживала на территории детского лагеря, ушла в лес, — сообщила 59.ru и.о. начальника Кунгурской станции по борьбе с болезнями животных Екатерина Блинова. — Питомец вернулся, но через две недели появились симптомы бешенства. Течение болезни зависит от места укуса. Чем укус дальше от головного мозга, тем симптомы развиваются медленнее. Собаку пришлось усыпить. В лагере провели дезинфекцию. В угрожаемой зоне провели подворовый обход домов, вакцинацию животных. В течение двух месяцев в рамках карантина из территории запрещено вывозить домашних животных.
Согласно указу губернатора, карантин введен с 26 апреля на два месяца.
Военно-спортивный лагерь ИК-40 закреплен за ГУФСИН Пермского края. Как сообщили 59.ru в ведомстве, на территории лагеря сразу же провели дезинфекцию.
— 23 апреля в администрации Кунгурского района состоялось выездное совещание специалистов и сотрудников ГУФСИН, — сообщили в ведомстве. — Составлен комплекс дополнительных мероприятий. Территория лагеря будет обработана от клещей и грызунов (акарицидная и дератизационная обработка). В связи с карантином первую смену в лагере перенесли на конец июня.
3 марта в селе Зарубино Кунгурского района зафиксировали случай бешенства. Лисица пришла к жилым домам и покусала домашнюю собаку. Но хозяин собаки сообщил об этом спустя три недели, когда животное стало агрессивно себя вести, отказываться от еды и в результате погибло.
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