Ещё
«Шли от Станиславского до площади Ленина»: новосибирец нашёл редкие кадры с Первомаем начала 1980-х
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шли от Станиславского до площади Ленина»: новосибирец нашёл редкие кадры с Первомаем начала 1980-х 

ngs.ru 40 минут назад
Фото: ngs.ru
Бывший работник новосибирского завода «Сибсельмаш» Анатолий Пайвин показал редкие архивные кинокадры с первомайской демонстрации начала 1980-х годов: на плёнке запечатлены работники завода с флагами и воздушными шарами.
«Мы собирались, как правило, на Доме Советов (сейчас — администрация Ленинского района на улице Станиславского, 6А. — О. Х.) и от Дома Советов шли до площади Ленина пешком. Потихонечку шли — с остановками, правда — под гармошки, под музыку. Весело было», — вспоминает демонстрации автор кинохроники Анатолий Пайвин, прежде работавший наладчиком и механиком в пятом цехе завода «Сибсельмаш».
По словам автора, на чёрно-белых кадрах запечатлена одна из первомайских демонстраций начала 1980-х годов. Эту кинохронику Анатолий Пайвин снял на 8-миллиметровую плёнку с помощью любительской камеры «Аврора». Автор уточнил, что это не единственная его кинохроника с работниками «Сибсельмаша», попадали в кадр и спортивные соревнования. В своё время эти записи даже помогли приобщить заводчан к спорту.
«Я физруком был, спортивный сектор развивал, так сказать, в пятом цехе, и чтобы привлечь народ — никто же ведь спортом не хотел заниматься — я снимал вот это дело и потом в красном уголке у нас показывал. Ну и народ, естественно, повалил, стали в соревнованиях принимать участие — и молодые, и пожилые. За счёт вот этой пленки у нас спорт в нашем цехе поднялся. Тогда же интересно всем было: ну как — себя увидеть на плёнке, все приходили, смотрели, хотели, чтобы и их показали», — вспоминает Анатолий Пайвин.
Долгое время кинокадры с демонстрацией хранились в личном архиве автора, но в этом году он отдал пострадавшую от времени плёнку специалисту Анатолию Антонову, чтобы восстановить и оцифровать. Именно Анатолий Антонов и предоставил архивную запись редакции НГС с уточнением, что кадры сделаны в 1982 году. Мастер определил это по плакату с упоминанием второго года со дня XXVI съезда КПСС.
«Сейчас друзей не осталось уже на заводе, завод сам «Сибсельмаш» развалился. Но, конечно, люди-то живые остались, и если вы покажете это, им здорово понравится, наверное, если узнают друг друга», — добавил автор видео Анатолий Пайвин.
Ранее новосибирцы Станислав Шуберт и Анатолий Антонов отреставрировали тридцатилетний фильм о городе, снятый в 1987 году на Западно-Сибирской студии кинохроники.
ngs.ru: последние новости
Они наступают: топ событий длинных выходных от НГС Мать погибших в колыванской яме детей получила миллион и закрыла ипотеку На набережной Оби поставят мотоцикл с пулемётами, как в «Безумном Максе»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Как уходили знаменитости18
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей5
Киноляпы, которые никто не замечал24
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение