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Три человека скончались от отравления алкоголем в Волгоградской области
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Три человека скончались от отравления алкоголем в Волгоградской области 

ria34.ru 59 минут назад
Фото: ria34.ru
Управление Роспотребнадзора Волгоградской области опубликовало данные об отравлениях алкоголем жителей региона.
Как сообщает РИА34, за три месяца текущего года зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем.
— Основной причиной острых алкогольных отравлений стало употребление этилового спирта — 119 человек, а у 13 человек причинами отравлений стали суррогаты алкоголя, — пояснили в областном Роспотребнадзоре. — Трое жителей региона скончались. Один из погибших — из-за употребления этилового спирт, а двое — из-за суррогатов алкоголя. Умершие — двое мужчин и одна женщина.
Уточняется, из-за отравления спиртными напитками были госпитализированы двое детей и четверо подростков.
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