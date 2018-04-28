Три человека скончались от отравления алкоголем в Волгоградской области

Управление Роспотребнадзора Волгоградской области опубликовало данные об отравлениях алкоголем жителей региона.

Как сообщает РИА34, за три месяца текущего года зарегистрировано 132 случая острых отравлений алкоголем.

— Основной причиной острых алкогольных отравлений стало употребление этилового спирта — 119 человек, а у 13 человек причинами отравлений стали суррогаты алкоголя, — пояснили в областном Роспотребнадзоре. — Трое жителей региона скончались. Один из погибших — из-за употребления этилового спирт, а двое — из-за суррогатов алкоголя. Умершие — двое мужчин и одна женщина.

Уточняется, из-за отравления спиртными напитками были госпитализированы двое детей и четверо подростков.