Первый в области пилотный юнармейский заезд в детский лагерь Тольятти завершился успешно

Отчет по тольяттинскому заезду, как сообщал начальник штаба регионального отделения юнармии Самарской области Алексей Родионов , направлен в Министерство обороны страны. Аналогичные лагерные смены, основываясь на тольяттинском опыте, теперь будут организованы и на других территориях самарской области. В тольяттинской патриотической смене приняли участие 125 юнармейцев из пяти отрядов.

Задумка была реализована во многом благодаря усилиям ветеранских организаций Автограда. Инициатива организации этого заезда связана с тем, что в кадетских и юнармейских классах дети занимаются не ежедневно, а несколько раз в месяц и недолго.

"В условиях детского оздоровительного лагеря есть возможность длительного и полного погружения в военно-патриотическую тему. Это способствует не только популяризации юнармейского движения, но и укрепляет патриотические чувства подростков, объединяет и сплачивает их общими ценностями и целями, приобщает к дисциплине и развивает самоорганизацию. Идею проведения такого заезда поддержали Региональное отделение военно-патриотического движения «Юнармия» по Самарской области", — сообщает руководитель Тольяттинского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Михаил Дубянский, который осуществлял командование ротой кадетов-юнармейцев и координировал реализацию программы в лагере.

Напомним, участниками смены стали 125 кадетов, обучающихся в шестых классах Тольятти. Программа заезда, разработанная педагогическим коллективом учреждения, была утверждена министерством образования и науки Самарской области. Ребята обучались по общеобразовательным программам школ, получали профилактические оздоровительные процедуры. Также в программу был включен блок специальной подготовки: строевая, огневая, инженерная подготовки, оказание первой медицинской помощи, военная топография, основы химической защиты, основы воздушно-десантной подготовки, общественно-государственная подготовка.

В течение смены юнармейцы обучались несению службы в нарядах, передвижению в составе взвода и роты, устройству стрелкового оружия и многому другому. Также дети учились планировать свое время, соблюдать распорядок дня, повышать самоорганизацию и дисциплину. Особенностью программы стало сочетание четкой структуры управления взводом и самоуправления. В частности, управление взводом осуществляли его командир (вожатый), заместитель командира взвода (ребенок), командир отделения (взвод разделялся на три отделения). Система самоуправления в лагере — это «совет координаторов»: временный орган, который избирался и переизбирался по мере необходимости, давая возможность подросткам реализовывать свои организационные, творческие, коммуникативные и др.способности и корректировать деятельность с учетом интересов детей.

Немало мероприятий провели социальные партнеры учреждения, которые знакомили детей с историей России, вооруженных сил, с подвигами юных героев Великой Отечественной Войны, организовывали практические занятия, беседы, обсуждения и мастер-классы. Среди них — представители Тольяттинского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», военно-исторического клуба «Патриоты», Тольяттинского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», военнослужащие 3-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ГРУ ГШ ВС РФ (в/ч 21208) и войсковой части 6622, сотрудники кинологической службы УМВД по Г. Тольятти, представители Волжского Казачьего Войска, Общества Ветеранов Пограничных Войск «Застава-63» г. о. Тольятти, Ставропольской богатырской заставы.

Как показал анализ, проведенный в конце смены, более 80% юнармейцев продемонстрировали хорошие результаты и высокую заинтересованность в пройденном обучении.