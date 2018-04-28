Женщина-супергерой, которая во время войны спасла 2500 маленьких жизней

Эта хрупкая, маленькая женщина совершила невероятный подвиг. Но она не похожа на таких супергероев, как Бэтмен или Тор, она — настоящая, и вот ее поразительная история.

Во времена Второй мировой войны Ирена Сендлер работала в варшавском Управлении здравоохранения и была членом подпольного движения Жегота. Женщина часто посещала Варшавское гетто, в котором каждый день погибали до 5 тысяч человек. Прикрытием для супергероини служил надзор за эпидемиологической ситуацией. Вместе с единомышленниками Ирена спасла с гетто около 2500 деток, которых впоследствии направляли в приюты, семьи или монастыри.

Только представьте, каким надо было быть мужественным человеком, чтобы проворачивать такую деятельность прямо под носом у нацистов! Ирена помогала деткам сбежать через тайные коридоры, подкопы, тоннели, перебрасывала их через заборы, доверяя малышей своим товарищам и прочим неравнодушным людям.

Что касается младенцев, их женщина вывозила в ящиках для инструментов. В ее грузовике всегда сидела специально обученная собака, которая начинала лаять при въезде или выезде с гетто, чтобы заглушить крики малышей.

Иногда охрану приходилось подкупать, но отважной женщине везло не всегда. Каждая операция по спасению деток требовала от Ирены необыкновенной храбрости, хитрости и ловкости. Ведь любой побег могли раскрыть, заметить, и это положило бы конец всему…

В 1943 году Сендлер арестовали по анонимному доносу. Женщину избивали, сломали обе руки и обе ноги, но она не сказала ни слова. Тогда ее приговорили к смертной казни, но несчастную спасли подпольщики. Они смогли подкупить охранника, и он внес ее имя в список уже расстрелянных преступников. До конца войны Ирена скрывалась.

Сейчас героиня говорит, что сожалеет о несделанном, ведь она могла бы спасти больше детей: «Сожаление о несделанном будет преследовать меня до конца моих дней».

Как видите, это больше чем супергерой в маске… Это настоящий ангел-хранитель, подвиг которого сложно переоценить!