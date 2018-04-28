17 сериалов, которые можно посмотреть за один день

Для тех, кто ненавидит бесконечные «мыльные оперы», Титр собрал 17 отличных шоу, которые можно осилить за почти неделю майских каникул.

Рассказ служанки

The Handmaid’s Tale

MGM Television

Повествование ведется от лица служанки Фредовой, некогда свободной женщины, жены и матери, которая потеряла работу, дом и семью из-за нововведенных законов. Теперь она не женщина, личность и человек, она — всего лишь временный инкубатор для детей генералов, которые управляют страной.

Американские боги

American Gods

Starz

Человека Тень Мун преследуют неудачи: «идеально продуманный» план ограбления приводит его в тюрьму, почти отсидев положенный срок, он узнает, что его любимая жена умерла, и не просто умерла, а умерла в автокатастрофе вместе с его лучшим другом. Убитый горем, свободный и никому не нужный Тень летит на похороны супруги и знакомится со странным человеком, который обещает ему интересную, опасную и высокооплачиваемую работу. Мун соглашается, что еще делать человеку, которому нечего терять?

Ловушка

The catch

Ловушка (2016)

Элис Мартин, успешный частный детектив, разоблачила не одну финансовую махинацию. У этой красивой и умной девушки блестящая карьера и завидная жизнь, но все рушится, когда ее жених оказывается аферистом. Кевин спасет мир (если получится)

Kevin (Probably) Saves the World

ABC Studios

На эгоистичного и невежественного Кевина буквально с неба сваливается небесное создание по имени Иветт. Она сообщает герою, что на Кевина возложена важная миссия — спасти весь мир. Правда, способ спасения неизвестен.

Виктория

Victoria

Mammoth Screen

Восемнадцатилетняя девушка, которая только вчера была подростком, взошла на трон в период полной разрухи в стране. Путем проб, ошибок и принятия невероятно тяжелых решений Британия превращается в одну из самых могущественных империй в мире.

Taboo

BBC One Начало XIX века. Загадочный и замкнутый Джеймс Делейни после 10 лет, проведенных в Африке, возвращается в Лондон с четырнадцатью украденными алмазами. Делейни интригует, убивает и сталкивает лбами правительство и крупную компанию, чтобы построить свою собственную торговую империю.

По волчьим законам

Animal Kingdom

Showtime Australia

После смерти матери от передозировки школьник Джей Коуди переезжает к своим бабушке и дядям в прибрежный городок в южной Калифорнии. Очень скоро он понимает, что благосостояние семейства нажито преступным образом, а место в семейном клане надо сначала заслужить.

Проповедник

Preacher

AMC Studios

Священник Джесси Кастер, неверующий алкоголик с темным прошлым, по воле случая стал пристанищем сверхъестественного сущности по имени Генезис. Генезис — единственное существо во Вселенной, которое может встать вровень с Богом, а его носитель автоматически становится самым могущественным человеком в материальном мире. И это — проповедник Кастер.

Очень странные дела

Stranger Things

21 Laps Entertainment

1983 год. В городе Хоукинс таинственным образом исчезает 12-летний Уилл Байерс. На поиски отправляется почти все жители городка. Но вскоре выясняется, что в пропаже замешаны сверхъестественные силы, правительственные эксперименты и люди со сверхъестественными способностями.

Мир Дикого Запада

Westworld

Bad Robot

Гигантский футуристический парк развлечений «Мир Дикого запада» — уникальное место. Помимо многочисленных аттракционов, в парке гостей развлекают роботы-андроиды, которые запрограммированы исполнять любые прихоти посетителей. Но однажды отдых превращается в борьбу за выживание: андроиды выходят из-под контроля и начинают нападать на тех, чьи вольности им приходилось терпеть.

13 причин почему

13 Reasons Why Netflix

Старшеклассница Ханна покончила с собой, не оставив записки. Пару недель спустя Клэй, ее одноклассник, находит на пороге своего дома коробку с аудиокассетами, записанные Ханной. Оказывается, что на этих аудиокассетах своеобразное предсмертное письмо, в котором девушка указала 13 причин, то есть людей, которых она винит в своем самоубийстве.

Сыны свободы

Sons of Liberty

Сыны свободы

1765 год. После принятия закона о валюте американские колонисты — Сэм Адамс, Джон Хэнкок Бенджамин Франклин и Ричард Генри Ли — вступают в борьбу с английским правительством. Их решительность и идейная непреклонность привели к тому, что в 1776 году британские колонии в Северной Америке получили независимость и легли в основу Соединенных Штатов Америки.

Ночной администратор

The Night Manager

BBC Television Centre

Главный герой — Джонатан Пайн, атлетичный и педантичный красавчик, работающий ночным администратором в гостинице в Каире. По стечению обстоятельств он оказывается втянутым в охоту британской разведки за крупным международным торговцем оружием Ричардом Ропером.

Измены

Кинотрест

Ася — непримечательная замужняя женщина. У нее есть работа, квартира, муж, спокойная семейная жизнь и при этом… сразу три любовника. Некоторое время Асе удается скрывать свои любовные похождения на стороне, но однажды один из любовников начинает требовать чего-то большего, и из-за этого вся жизнь Аси летит к черту.

Хорас и Пит Horace and Pete

Pig Newton

Отличный драматический сериал руки Луиса Си Кея. В центре событий сериала — братья Хораc VIII и Пит VIII, управляющие старомодным семейным ирландским пабом. Сейчас предприятие переживает не лучшие времена: завсегдатаи зачастую выпивают за счет заведения, а энтузиазма что-либо менять у владельцев бара явно не наблюдается.

Безмозглые

BrainDead

Лорел Хилл только переехала в Вашингтон и приступила к работе в Капитолии. Внутренности политической системы ужасают девушку, ведь она становится свидетельницей атаки инопланетян на сенаторов и конгрессменов.

11.22.63 Bad Robot

Джейку Эппингу, простому учителю английского языка, предоставляется возможность совершить путешествие назад во времени в 1960-й и попытаться предотвратить убийство Кеннеди. Но главный герой не подозревал, что само время противится переменам.