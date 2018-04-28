Мужские увлечения в Москве: поедаем бургеры и бьем друг другу пощечины

29 и 30 апреля в Москве пройдет мультиспортивный международный фестиваль с мужским характером — SARYCHEV POWER EXPO.

Идейным вдохновителем и главным организатором шоу выступает двухметровый богатырь Кирилл Сарычев, обладатель мирового рекорда в жиме лежа с результатом в 335 кг. Что любителям силового спорта ждать от необычных соревнований?

ПРОБИТЬ ПОЩЕЧИНАМИ ДОРОГУ К СЛАВЕ

В числе участников чемпионата уже есть кроссфитеры, стронги и… пара журналистов. Призовой фонд турнира составит 50 тысяч рублей! «Преимущество дает опыт, ну и масса тоже решает» — предположил боец ММА Максим Новоселов , которому предстоит быть рефери на этом необычном турнире.

30 апреля 14.00 — 14.30 (главная сцена)

РУКИ БАЗУКИ — чемпионат по строгому подъему на бицепс

113 кг — кто сможет снять этот рекорд Дениса Цыпленкова в строгом подъеме на бицепс станет ясно уже скоро. «На Фестивале будет турнир и там будет видно, есть ли кто рядом с моим рекордом» — рассуждает Денис, ну а пока обещает устроить на Фестивале АРМ-марафон, поборовшись со всеми желающими: «Соберем очередь и пусть кто-нибудь попробуют меня победить!»

29-30 апреля (стенд FIT-Rx)

ЧЕМПИОНАТ ПО ПОЕДАНИЮ ГАМБУРГЕРОВ

“Это Фестиваль с мужским характером, а зарубиться, кто сможет больше съесть — это вполне по-мужски», — уверен Кирилл Сарычев и с улыбкой добавил, что соорганизаторы турнира, компания BLACK STAR BURGER, пока не совсем представляют истинные аппетиты качков.

29 апреля 14.00 — 15.00; 17.00 — 18.00 (зона BLACK STAR) — все желающие

30 апреля 17.00 — 18.00 (зона BLACK STAR) — звезды фестиваля

КОНКУРС НА САМУЮ КРУТУЮ КАЧКОВСКУЮ БОРОДУ

«У нас на одном пауэрлифтинге бородачей человек 100, а теперь у них будет шанс благодаря бороде выиграть титул и призы. Не зря же ее отращивали», — уверен Кирилл Сарычев. Главным судьей турнира выступит чемпион России по бороде Иван Александров

29 апреля 16.00 — 17.20 (главная сцена)

ВМЕСТО ШТАНГИ В КЛЕТКУ — шоу по ММА с участием популярных героев Youtube

В числе участников бойцовского шоу самый популярный ММА-блогер Артем Тарасов , участник проекта «Из Зека в человека» Геннадий Собака и рекордсмен в становой тяге, стронг Иван Цигельник, которому предстоит сразиться с мастером уличных боев Асифом ВДВ Абрамовым. «В его силе есть и плюсы, удары будут тяжелые, но есть и минусы — выносливость» — считает Асиф.

30 апреля 11.00 -16.00 (зона ММА) — все желающие

30 апреля 16.00 — 20.00 (зона ММА) — звезды, блогеры

МАССА РЕШАЕТ — Чемпионат Европы по безэкипировочному пауэрлифтингу

«Настроение отличное, поднабрал еще 8 кг» — заявил крымский атлет Иван Подрез, вес которого вплотную подобрался к внушительной цифре в 190 кг. На предстоящем Фестивале Иван попытаться снять мировой рекорд в приседаниях в 475 кг установленный легендарным московским атлетом Андреем Маланичевым.

29 -30 апреля, 10.00 — 22.00 (сцена 2)

ДОРОГА ЯРОСТИ — парад истинных мужских автомобилей!

Тюнингованная и заточенная под дрифт ВАЗовская Копейка, которая будет разыграна среди участников шоу, не единственный автомобиль, который привлечет к себе внимание посетителей. «На фестивале будет представлено большое количество эксклюзивной авто— и мототехники из штаб квартиры »Ночных волков" , а также экстремальные достижения в области авто-звука” — рассказал организатор Фестиваля Кирилл Сарычев.

30 апреля, 18.00 — 19.00 (главная сцена) — розыгрыш автомобиля

РЕАЛИТИ ПРОЕКТ «ТЕПЕРЬ ТЫ В ТЕМЕ» — изменить тело, чтобы изменить жизнь

«На прошлом сезоне у нас была бабушка — 82 года, она дошла до финала похудела на 15 килограммов, в общем у человека изменилась жизнь», — рассказал Виктор Шамин, продюсер популярного реалити-шоу «Теперь ты в теме», кастинг на новый сезон которого пройдет в рамках Фестиваля.

29 апреля, 11.00 — 20.00 (сцена 3)

Дата проведения: 29-30 апреля 2018 г. Место проведения: г. Москва, КВЦ «Сокольники», пав. 4 и 4.2