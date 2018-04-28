Terra Bashkiria пришлась не по душе общественникам

Уфимский общественник Азамат Галин раскритиковал новый туристический бренд Республики Башкортостан, который получил название Terra Bashkiria. «ФедералПресс» напоминает, что его презентация прошла накануне разработчиком выступила компания Paradox Box, которая и выиграла тендер. В течение нескольких месяцев разработчики изучали различные фокус-группы, изучали уровень узнаваемости республики, проводили анализ различных мнений. По их словам, название Terra Bashkiria должно расскать потенциальным туристам о том, что это место на самом деле настоящая «неизведанная земля».

«Он (Вячеслав Гилязитдинов, председатель госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму — прим.ред) и окрыленные им дизайнеры собрали артефакты, сложили в кадр и решили, что это бренд. Если бы Гилязетдинов имел мозги он просто обратился бы в БСТ ему бы дали офигенный, короткий фильм о Башкортостане, сделанный в 2008 году для Турции. Это не просто набор артефактов. В этом фильме БРЕНД — ЛЮДИ (орфография сохранена — прим.ред.). Во всей красоте. Этот фильм в Германии, Италии, растаскивали на копии. Если бы дизайнер» имел хоть малейшее представление о Башкортостане он бы понял, что Башкирскому коню в США есть памятник. Есть целые округа где разводят нашу породу лошадей», — написал Галин на своей странице в соцсети.

В комментариях пользователи попросили общественника уточнить, что именно его не устраивает в концепции бренда.

Напомним также, что даркие споры разгорелись и из-за слова Bashkiria, так как большая часть жителей региона уверена, что его нужно именовать не инкаче как Республика Башкортостан, поскольку именно это название закреплено в Конституции. Опрошенные редакцией специалисты-филологи утверждают, что и Республика Башкортостан, и Башкирия — равнозначные наименования, но употребляются в разных стилях речи..