Военные реликвии сдали в музей 26 жителей Куйбышева

«Наш музей в этом году впервые решил провести такое мероприятие с участием жителей нашего района, у которых имеются военные реликвии. Хотелось бы сохранить память, передавать ее из поколения в поколение. А еще я уверена, что так мы сможем пополнить нашу историю. Ведь эти вещи могут рассказать о многом, чего мы до сих пор не знали», — сообщила VN.ru директор Куйбышевского музея Ирина Шульгина.

26 куйбышевцев принесли военные реликвии, которые больше 70 лет бережно хранились в их семьях. Например, в семье Зиновьевых больше 70 лет берегут письма прабабушки Екатерины Павловны Ермолаевой с фронта. Екатерина ушла воевать, когда ей было 22 года, вслед за мужем. Она сильно переживала, что оставила дома ребенка. На давно потемневшем листе с потрепанными краями описана природа, города, через которые шла Екатерина Ермолаева, и какие-то простые вещи. Вот строчки из письма, присланного из Венгрии.

«Какие здесь красивые края… Здесь очень дешево стоит сливочное масло — 50 рублей за килограмм, молоко — 10 рублей за литр. Вот если война закончится и мы вернемся, может, здесь останемся жить…»

Вернуться Екатерине, как и ее мужу, не пришлось… Она погибла в 1944 году.

«Письмо и фотографии мне передала моя бабушка, а я передам своим детям. Мы гордимся нашей прабабушкой, нашими предками, которые воевали. Благодаря им мы живы, появились наши дети на свет», — говорит Елена Зиновьева.

Семья Щербаковых 10 лет назад узнала о своем без вести пропавшем прадедушке. «Мой дядя начал искать его по интернету. Ввел данные, мы знали немного, только где и когда он родился. И вышла страничка, на которой появилась карточка заключенного. Оказывается, немцы вели сведения о каждом военнопленном», — рассказывает Виктория Щербакова

Так в этой семье узнали о том, что их дедушка Ефим Александрович Демешко в 1942 году попал под станицей Лазовая, что на Украине, в окружение немцев. В лагере провел два года, а 2 марта 1944 года умер от дизентерии.

Теперь копия странички, вырванной из секретных документов немцев, хранится в этой семье.

Виктория признается, что эта большая удача, ведь раньше у них практически не было никаких сведений. А на немецком документе есть даже фотография прадеда.

Справка. За годы войны из Куйбышевского района Новосибирской области ушли 15370 человек, 5071 не вернулся. Но память о них остается.

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