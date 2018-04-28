Ещё
Пятерки за «Тотальный диктант» получили 98 екатеринбуржцев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятерки за «Тотальный диктант» получили 98 екатеринбуржцев 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге подвели итоги «Тотального диктанта». Из 2293 участников пятерки получили 98 человек. Например, год назад оценку «отлично» поставили 197 из 2452 участников.
— В прошлом году был резкий всплеск и отличников было очень много, но прошлый год не показатель. Во все предыдущие годы было в пределах 30 отличников по городу, — рассказала Е1.RU координатор проекта в Екатеринбурге Ксения Семенюк.
«Тотальный диктант» прошел в Екатеринбурге 14 апреля на 29 площадках. Текст писательницы Гюзель Яхиной диктовали известные в городе люди. Среди них были журналисты, актёры, писатели, музыканты. Им пришлось не проще, чем тем, кто писал под диктовку.
Впервые в акции, которая проводится в Екатеринбурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. «Тотальный диктант», к примеру, провели в библиотеке для слепых. Там собрались 14 читателей-брайлистов, которые написали текст шрифтом Брайля.
Узнать о том, какие ошибки чаще всего допускают екатеринбуржцы, можно в интервью с профессором кафедры современного русского языка и прикладной лингвистики УрФУ Анной Плотниковой.
e1.ru: последние новости
Чтоб в мае не маяться: десять маршрутов для путешественников в часе езды от Екатеринбурга Из-за ЧМ в парке Маяковского перенесут Сабантуй и не будут слишком громко отмечать День пограничника «У меня традиция — набивать символы городов»: шеф-повар из Питера набил татуировку с телебашней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости20
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение