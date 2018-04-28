Пятерки за «Тотальный диктант» получили 98 екатеринбуржцев

В Екатеринбурге подвели итоги «Тотального диктанта». Из 2293 участников пятерки получили 98 человек. Например, год назад оценку «отлично» поставили 197 из 2452 участников.

— В прошлом году был резкий всплеск и отличников было очень много, но прошлый год не показатель. Во все предыдущие годы было в пределах 30 отличников по городу, — рассказала Е1.RU координатор проекта в Екатеринбурге Ксения Семенюк.

«Тотальный диктант» прошел в Екатеринбурге 14 апреля на 29 площадках. Текст писательницы Гюзель Яхиной диктовали известные в городе люди. Среди них были журналисты, актёры, писатели, музыканты. Им пришлось не проще, чем тем, кто писал под диктовку.

Впервые в акции, которая проводится в Екатеринбурге, приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. «Тотальный диктант», к примеру, провели в библиотеке для слепых. Там собрались 14 читателей-брайлистов, которые написали текст шрифтом Брайля.