Культурных волонтеров впервые начали готовить в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. / ТАСС /. Подготовка культурных волонтеров для работы в музеях, архивах и для сопровождения различных культурных акций впервые началась в Новосибирске. Об этом рассказала в субботу ТАСС специалист отдела развития молодежных и добровольческих инициатив Дома молодежи Новосибирской области Юлия Семилетова.

"Раньше как такового обучения культурных волонтеров у нас не было, мы только начали работать с этим направлением и пытаемся понять возможности и потребности Новосибирска. В таких городах как Москва и Санкт-Петербург культурное волонтерство развито и реализуется, и это ведь не только помощь в работе в библиотечных фондах, это самостоятельно проведение акций при тех же музеях. У нас, к сожалению, пока это направление было упущено", — отметила собеседница агентства.

Как уточнили организаторы акции, после объявления набора стать культурными волонтерами выразило желание 72 человека, после собеседований и конкурсного отбора осталось 50 человек, которые уже начали работать в музеях и архивах. По словам кураторов проекта по культурному волонтерству, они даже не ожидали такого внимания к новому для себя направлению.

"Мы не ожидали такого отклика большого, к нам внезапно пришли даже не типичные наши активисты, а совершенно новые люди. Они раньше не были на наших проектах, не интересовались волонтерством, но именно культурное направление их и привлекло", — пояснила специалист отдела развития молодежных и добровольческих инициатив регионального Дома молодежи.

Ранее сообщалось, что музей Новосибирска и волонтерский корпус Новосибирской области планировали запустить проект по подготовке волонтеров для работы в сфере культуры. Как говорили организаторы проекта, чем больше действительно заинтересованных людей будет им помогать, тем более качественно они смогут проводить акции и мероприятия, которые запланировал музей города. Особое внимание сейчас уделяют подготовке волонтеров для Ночи музеев, которая состоится 19 мая.