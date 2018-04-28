В Свердловской области электропоезда «Ласточки» «заговорили» по-английски к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля. / ТАСС /. Электропоезда «Ласточки» в Свердловской области «заговорили» на английском языке к чемпионату мира по футболу голосом екатеринбургской радиоведущей. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

"В преддверии чемпионата мира по футболу электропоезда «Ласточка» на Свердловской железной дороге «заговорили» на английском языке. С 27 апреля в скоростных электричках приветствует пассажиров и объявляет станции голос, знакомый многим по олимпийским играм 2014 года: екатеринбургская радиоведущая Ольга Невская озвучивала для Сочи путеводитель и автоинформаторы в Паралимпийской деревне. В Екатеринбурге приветствовать гостей города по-английски будут «Ласточки» на маршруте аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пассажирский", — сказали в пресс-службе

С 14 по 28 июня для перевозки болельщиков будет назначено дополнительно 46 рейсов электропоездов «Ласточки». Все с использованием инновационного подвижного состава. «Ласточки» — подвижной состав нового поколения, отвечающий пожеланиям самого требовательного пассажира. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

ОАО «РЖД» является организатором транспортного обслуживания матчей чемпионата мира по футболу. Для бесплатной перевозки болельщиков по заявке АНО «Транспортная дирекция-2018» назначено 728 рейсов дополнительных пассажирских поездов дальнего следования, которые будут курсировать между городами-организаторами по 31 маршруту с 14 июня по 15 июля.

Гостей чемпионата мира по футболу-2018 будут обслуживать 31 вокзальный комплекс ОАО «РЖД» в 11 городах. «Компания в настоящее время завершает модернизацию задействованных вокзалов, а также реализует комплексную программу по обеспечению транспортной безопасности на объектах инфраструктуры. Программа включает в себя строительство новых зон досмотра, оснащение вокзалов современным досмотровым оборудованием и модернизацию систем видеонаблюдения», — уточнили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Сенегала сыграет в группе H с командами Польши, Колумбии и Японии.