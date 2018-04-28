Ещё
Самые откровенные фотографии родов 2016!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые откровенные фотографии родов 2016! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Конкурс профессиональных фотографов родов и новорожденных 2016 года был по-настоящему захватывающим! Участники соревновались в нескольких категориях: схватки, роды и послеродовые. Быть фотографом родов — это сугубо личное решение. Это значит каждый день видеть боль, слезы радости, чудо появления новой жизни и счастливые семьи. У нас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу, окружающую этих фотографов, и насладиться их лучшими работами. Победитель
Победитель конкурса в категории «Схватки»
Победитель конкурса в категории «Роды»
Победитель конкурса в категории «Послеродовые»
На конкурсе были отмечены следующие работы:
Карельские вести: последние новости
В Мурманской области пассажиры корабля неделю не могут сойти на берег Жители бразильского города были в шоке, когда увидели кого несла эта собака Редчайшее древнее искусство: только 12 человек в мире имеют ЭТО звание!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости20
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение