Самые откровенные фотографии родов 2016!

Конкурс профессиональных фотографов родов и новорожденных 2016 года был по-настоящему захватывающим! Участники соревновались в нескольких категориях: схватки, роды и послеродовые. Быть фотографом родов — это сугубо личное решение. Это значит каждый день видеть боль, слезы радости, чудо появления новой жизни и счастливые семьи. У нас есть уникальная возможность окунуться в атмосферу, окружающую этих фотографов, и насладиться их лучшими работами. Победитель

Победитель конкурса в категории «Схватки»

Победитель конкурса в категории «Роды»

Победитель конкурса в категории «Послеродовые»

На конкурсе были отмечены следующие работы: