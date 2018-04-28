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Cо знаменитого купола Сецессиона в Вене украдено полдюжины позолоченных листьев
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Cо знаменитого купола Сецессиона в Вене украдено полдюжины позолоченных листьев 

АртГид 1 час назад
Фото: АртГид
По данным издания The Local Austria, со знаменитого купола здания венского Сецессиона в ночь на 23 апреля 2018 года украдено полдюжины позолоченных листьев. Здание в настоящее время реставрируется впервые за последние 30 лет. Проект реконструкции стоимостью $4 млн, возглавляемый архитектором Адольфом Кришаницем планируется завершить в августе 2018 года. Предусмотрены модернизация крыши и фасада, усовершенствования в галерее, где экспонируется «Бетховенский фриз» Густава Климта, установка новых систем кондиционирования, отопления и пожаротушения. По данным властей, преступники использовали строительные леса, по которым добрались до купола из переплетенных лавровых ветвей, включающего 2500 листьев и 311 ягод. Каждый из позолоченных листьев оценивается в $1200. После кражи предполагается ужесточить меры безопасности.
Источник: artforum
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