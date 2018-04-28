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В библиотеке Юрия Гагарина состоялась встреча с известными писателями — Анной и Сергеем Литвиновыми
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В библиотеке Юрия Гагарина состоялась встреча с известными писателями — Анной и Сергеем Литвиновыми 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Творческий семейный дуэт с настоящей страстью к писательскому труду на протяжении двадцати лет радует читателей остросюжетными романами.
Авторы презентовали новый роман «Джульетта стреляет первой», рассказали, как создавались произведения, раскрыли некоторые тайны профессионального мастерства, поделились планами, ответили на вопросы читателей. Самые активные участники встречи получили в подарок книги Литвиновых, их привезли в библиотеку №214 из издательства ЭКСМО специально к мероприятию. В зале была развернута книжная выставка «Анна и Сергей Литвиновы советуют прочитать». Среди любимых книг литераторов — «Евгений Онегин» и «Повести Белкина» Пушкина, исторический роман Дюма «Граф Монте-Кристо», рассказы Чехова, роман Митчелл «Унесенные ветром», стихи Вознесенского, сборники пословиц и поговорок, книги афоризмов …
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