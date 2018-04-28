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Новости семьи Кардашьян-Уэст: Ким прокомментировала измену Тристана Томпсона, а Канье выпустил трек!
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Новости семьи Кардашьян-Уэст: Ким прокомментировала измену Тристана Томпсона, а Канье выпустил трек! 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сейчас семья Кардашьян переживает нелегкие времена. Во-первых, все переживают за Хлои (33), ведь за день до ее родов в Сети появилось видео, на котором прекрасно видно, как ее возлюбленный Тристан (27) изменяет телезвезде в клубе. Да и с Канье (40) тоже проблемы: он недавно вернулся в Twitter и настолько разоткровенничался, что признался в любви к Трампу (71), после чего от него отвернулись многие знаменитости (Рианна (30), Лана Дель Рей (32), Джастин Бибер (24) и другие отписались от рэпера).
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Вчера Ким (37) появилась на шоу Эллен Дедженерес (60) и наконец прокомментировала ситуацию Хлои. Телеведущая описала случившееся и спросила, что Кардашьян думает по этому поводу. «Бедная Хлои… Я даже не знаю, как описать это, кроме как „все разрушено“. Мы все переживаем за Хлои. Она такая сильная, она хорошо справляется. Это действительно ужасная ситуация. Еще со своим братом я приняла правило: если это связано с ребенком, я буду молчать и буду милой, не буду говорить плохие вещи. Потому что однажды Тру увидит все это, но сейчас все очень запутанно», — заявила телезвезда. К слову, полное интервью пока не вышло, поэтому возможно, в выпуске было еще больше откровений.
https://www.youtube.com/watch?v=UxgciOcuORE
А пока Кимусик делилась секретами с Эллен, Канье выпустил новый трек Lift Yourself (напомним, последний его альбом вышел в 2016-м). Сделал он это, конечно, в своем Twitter: рэпер опубликовал ссылку на сайт с файлом песни. В своем треке он поет: «Мы должны больше стремиться к свободе. Вставай на ноги и сделай это». Кстати, для создания сингла музыкант использовал песню группы Amnesty Liberty.
Слушай трек здесь.
Неужели альбом Канье выйдет уже совсем скоро?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novosti-semi-kardashyan-uest-kim-prokommentirovala-izmenu-tristana-tompsona-a-kane-vypustil-trek/
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