Ликбез: кто привозит в нашу страну зарубежных артистов

Кто привозит музыкантов?

POP FARM

Друзья-меломаны Дмитрий Зарецкий и Андрей Саморуков пять лет назад решили приучить столичную публику к фестивалям мирового уровня. Стартовали с помпой: на первом фесте «Субботник» в Парке Горького пели инди-рокеры Arctic Monkeys, затягивали баллады симпатяги Hurts. Не удивительно, что сегодня Pop Farm правят бал. Лайн-ап главной сцены крупнейшего фестиваля Пикник «Афиши» и самые жирные привозы от Lorde до Imagine Dragons — их прерогатива.

UNITY

Энтузиасты под предводительством Стаса Панкова, Марии и Андрея Пирумовых пару лет назад превратили Heineken Bar в модное танцевальное место, а теперь поставляют разнокалиберных хип-хоп-артистов и хаус— музыкантов на полузакрытые пати алкогольных брендов. Впрочем, открытых пространств и многотысячной толпы не боятся. Unity седьмой год фарширует вторую сцену Пикника «Афиши» маститыми рэперами типа Asap Ferg и Skepta. А в этом году уже обещают несколько больших и желанных имен хип-хопа и электронной музыки.

STEREOLETO

И букер, и вечерина: пионер фестивального движения в Питере. В этом году Stereoleto прогремит в 17-й раз. У руля — продюсер Илья Бортнюк , хитро миксующий северный пост-панк (группу «АукцЫон») с инди— и хип-хоп-группировками и проверенными западными рокерами. Вот на июнь 2018 выписал из Германии поп-фолк-трио Milky Chance, а из Британии — фундаментальный инди-рок Franz Ferdinand.

ATTACK CONCERTS

Кладоискатели от музыкального букинга — откапывают такие раритеты, о которых вряд ли помнит и ваша мама. Al Bano, Ricchi e Poveri, Thomas Anders и прочие вокальные мастодонты 1980-х благодаря Attack получают нехилую прибавку к пенсии на бесконечных дискотеках « Авторадио ». Впрочем, поп-икон MTV в агентстве тоже не забывают. Королева бурлеска Кристина Агилера и бунтарка Пинк отплясывают на отечественных корпоративах почти так же резво, как 15 лет назад. Не удивительно: гонорар за выступление — несколько миллионов зеленых. Уж что-что, а ностальгию русские ценят очень высоко. «Кто бы что ни говорил, ретро — до сих пор самый продаваемый формат», — улыбается букер Алексей Богдановский.

SAV ENTERTAINMENT

Шеф агентства и супруга Владимира Познера Надежда Соловьева лихим свистом вызывает в Москву стариков-разбойников: Kiss, Depeche Mode , Scorpions, Aerosmith год от года прилетают похрипеть в «Олимпийский». Завоевавшая сердца поколения Y Соловьева теперь присматривается к миллениалам: для них на всех парах в Россию мчится юная победительница Brit Awards поп-принцесса Дуа Липа.

Как букируют артистов?

Обычно мучительно и долго. Первое препятствие — агент, который пытается задрать ценник. Здорово, если букер сыграет на опережение и сам назовет сумму. Агент кивнул — но это еще не все: не факт, что артист согласится ехать именно на ваше мероприятие. Фестивалем в России артиста не отпугнуть, а вот закрытой вечеринкой — можно: корпоративы никто по большому счету не любит. Те же пати алкогольных брендов на бумаге превращаются в corporate event, и поди объясни условному The Weeknd , что ему не придется развлекать пузатых менеджеров «Газпрома» . Артист поверил? Включайте режим ожидания: вместе с вашим предложением на стол Уикенда лег еще пяток таких же — от агентств-конкурентов. Теперь он, как участник шоу «Холостяк», будет выби— рать самую выгодную партию. И — сюрприз! — Россия на музыкальном рынке (в отличие от рынка невест) не в фаворе. Придется подключить все обаяние, связи и заработать лояльность звездных менеджеров.

Если артист дал добро, все ок?

Как бы не так. «Государству все равно, едет ли музыкант отыграть гиг в подвале или топ-менеджер нефтяной компании в командировку. Виза для всех одна — рабочая, стоит кучу денег и лишает наш бизнес всякого смысла», — сетует организатор фестиваля «Боль» Степан Казарьян. Второе: вас могут слить. «Когда убили Бориса Немцова , два европейских артиста внезапно „заболели“ — то есть отказались к нам ехать», — вспоминает Стас Панков из Unity.

В 2016-м Unity не довезли Дэнни Брауна — рэпера, в редкие периоды трезвости сумевшего записать трек с Кендриком Ламаром. Чувак выпросил половину гонорара и не выехал из страны — вспомнил о двух судимостях. Его младший коллега Тайга не выступил на Bosco Fresh Fest, потому что знатно гульнул на свадьбе Ким Кардашьян и Канье Уэста. Отдуваться пришлось промоутерам: бренд-заказчик оставил их без денег.

А как вообще зарабатывают промоутеры?

Они получают 10–15 процентов от бюджета мероприятия. Это немного: куш обычно срывает креативное агентство за эффектную «наружку». «Чтобы заработать те же деньги, мы должны вписаться в ивент с десятимиллионным бюджетом», — подсчитывают промоутеры. А в России таких денег нет. Организаторы наивно рассчитывают заказать Daft Punk за пятьдесят тысяч долларов и удивленно разевают рты, узнав, что французы требуют еще два ляма. Да что там, платить гонорар в двадцать тысяч рублей раннеру — персональному ассистенту артиста — и то не спешат. На организации концертов навариться легче: промоутер кладет в карман процент от продажи билетов и sponsorship fee (кругленькую сумму, которую выкладывает компания за то, чтобы их рекламу показали раз пять на дальнем экране за диджейским пультом).

Как выкаблучиваются артисты?

Хедлайнеры бодаются за право выступать первыми. Так менеджеры Азалии Бэнкс и Фрэнка Оушена закатили баттл на Martini Art Love: не могли решить, кто кого разогревает. Arctic Monkeys на «Субботнике» хотели, чтобы перед ними играли Queens of the Stone Age, а мы поставили Hurts, — вспоминает Андрей Саморуков из Pop Farm. — Пришлось поспорить. А чтобы уговорить Kasabian выступать перед Placebo, мы пообещали привезти их потом в Россию с сольниками и в статусе хедлайнеров фестиваля». Селебы ожидаемо понтуются, когда дело доходит до райдера. «Меня взбесили старые британские рокеры Gang of Four, — аж вздрагивает Степан Казарьян. — Прикидывались коммунистами , а потребовали шесть бутылок вина за 60 тысяч рублей каждая.

»И чтобы никакого совиньона! Этот яд для плебеев!» Британец Skepta требовал других услуг — указывал букерам, кого из поклонниц провести в гримерку.

Градусник трендов

Трендсеттер — фестиваль Coachella. Изучите хедлайнеров — и поймете, под что мир будет трясти телами. В прошлом году бал правили Radiohead, Леди Гага Кендрик Ламар . В этом — The Weeknd, Бейонсе и, несмотря на провальный альбом Revival, Эминем . Рок сдал позиции. Теперь рэп — новый рок.

Это понятно хотя бы потому, что хип-хоп-исполнители в прошлом году заработали в США больше денег, чем кантри-певцы. И это при том, что кантри для американской души, как шансон для русской, — святое. «И только в России до сих пор колбасятся под техно», — пожимает плечами Панков. Больше чем техно наши меломаны любят только русский рэп. И это печально: на Face и Элджея билеты раскупят охотнее, чем на триумфатора прошлого года Дрейка (самый прибыльный мировой тур — 85 миллионов долларов) или интеллектуала Кендрика Ламара. Поэтому последних на российской земле не предвидится.