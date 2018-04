Ликбез: кто привозит в нашу страну зарубежных артистов 

Кто привозит музыкантов?

POP FARM

UNITY

Энтузиасты под предводительством Стаса Панкова, Марии и Андрея Пирумовых пару лет назад превратили Heineken Bar в модное танцевальное место, а теперь поставляют разнокалиберных хип-хоп-артистов и хаус— музыкантов на полузакрытые пати алкогольных брендов. Впрочем, открытых пространств и многотысячной толпы не боятся. Unity седьмой год фарширует вторую сцену Пикника «Афиши» маститыми рэперами типа Asap Ferg и Skepta. А в этом году уже обещают несколько больших и желанных имен хип-хопа и электронной музыки.

STEREOLETO

ATTACK CONCERTS

SAV ENTERTAINMENT

Как букируют артистов?

Если артист дал добро, все ок?

А как вообще зарабатывают промоутеры?

Они получают 10–15 процентов от бюджета мероприятия. Это немного: куш обычно срывает креативное агентство за эффектную «наружку». «Чтобы заработать те же деньги, мы должны вписаться в ивент с десятимиллионным бюджетом», — подсчитывают промоутеры. А в России таких денег нет. Организаторы наивно рассчитывают заказать Daft Punk за пятьдесят тысяч долларов и удивленно разевают рты, узнав, что французы требуют еще два ляма. Да что там, платить гонорар в двадцать тысяч рублей раннеру — персональному ассистенту артиста — и то не спешат. На организации концертов навариться легче: промоутер кладет в карман процент от продажи билетов и sponsorship fee (кругленькую сумму, которую выкладывает компания за то, чтобы их рекламу показали раз пять на дальнем экране за диджейским пультом).

Как выкаблучиваются артисты?

Хедлайнеры бодаются за право выступать первыми. Так менеджеры Азалии Бэнкс и Фрэнка Оушена закатили баттл на Martini Art Love: не могли решить, кто кого разогревает. Arctic Monkeys на «Субботнике» хотели, чтобы перед ними играли Queens of the Stone Age, а мы поставили Hurts, — вспоминает Андрей Саморуков из Pop Farm. — Пришлось поспорить. А чтобы уговорить Kasabian выступать перед Placebo, мы пообещали привезти их потом в Россию с сольниками и в статусе хедлайнеров фестиваля». Селебы ожидаемо понтуются, когда дело доходит до райдера. «Меня взбесили старые британские рокеры Gang of Four, — аж вздрагивает Степан Казарьян. — Прикидывались коммунистами , а потребовали шесть бутылок вина за 60 тысяч рублей каждая.