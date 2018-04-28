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В библиотеке № 101 вспомнят персонажей мультипликатора Сергея Алимова
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В библиотеке № 101 вспомнят персонажей мультипликатора Сергея Алимова 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Беседа по теме творчества замечательного художника-мультипликатора Сергея Алимова состоится в библиотеке № 101 28 апреля.
Участники встречи вспомнят его веселого персонажа — льва Бонифация. Мультфильм с любимым героем вышел в 1965 году. Сергей Алимов придумал Бонифация вместе с режиссером Федором Хитруком. Кроме мультика про интеллигентного льва, в соавторстве с Федором Хитруком художник-мультипликатор создал еще «Топтыжку» и «Историю одного преступления». Также он является иллюстратором многих детских книг. Многие иллюстрации смогут увидеть ребята, которые придут на встречу в библиотеку. Можно сказать с уверенностью, что они запомнят неповторимый стиль этого автора.
После беседы маленькие читатели примут участие в мастер-классе. Они будут учиться делать корзину с цветами из подручных материалов.
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