Чемпионат по автозвуку прошел во Владивостоке

Приморская столица открыла вчера двери оригинального фестиваля: dB Drag Racing и Bass Race IX.

На мероприятие зарегистрировались автовладельцы, аудио оснащение автомобилей которых соответствовало 500 кВт и выше.

Для участия в соревновании не выдвигается каких-либо специальных требований к модели автомобиля, его техническим характеристикам и свойствам аудиосистемы. Действо проходит на центральной площади Владивостока.

Участники с гордостью рассказывают всем желающим о конкретных преобразованиях в своих автомобилях. Также для большего эффекта автовладельцы демонстрируют способности своих аудиосистем.

Такой чемпионат проходит уже не первый раз. Судя по количеству зрителей и конкурсантов, данное мероприятие по душе и одним и другим.

Эксперты называют этот конкурс творческим. Потому, что именно творческие способности помогают участникам создать одновременно и эффектный внешне и функциональный автомобиль.