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Чемпионат по автозвуку прошел во Владивостоке
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Чемпионат по автозвуку прошел во Владивостоке 

Car.ru 47 минут назад
Фото: Car.ru
Приморская столица открыла вчера двери оригинального фестиваля: dB Drag Racing и Bass Race IX.
На мероприятие зарегистрировались автовладельцы, аудио оснащение автомобилей которых соответствовало 500 кВт и выше.
Для участия в соревновании не выдвигается каких-либо специальных требований к модели автомобиля, его техническим характеристикам и свойствам аудиосистемы. Действо проходит на центральной площади Владивостока.
Участники с гордостью рассказывают всем желающим о конкретных преобразованиях в своих автомобилях. Также для большего эффекта автовладельцы демонстрируют способности своих аудиосистем.
Такой чемпионат проходит уже не первый раз. Судя по количеству зрителей и конкурсантов, данное мероприятие по душе и одним и другим.
Эксперты называют этот конкурс творческим. Потому, что именно творческие способности помогают участникам создать одновременно и эффектный внешне и функциональный автомобиль.
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