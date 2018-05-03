Новое генконсульство откроется во Владивостоке

Генеральные консульства Узбекистана откроются во Владивостоке в 2018 году. Об этом сообщило РИА VladNews.

Посольства Республики Узбекистан появятся во Владивостоке и трех других городах России — в Казани,

Ростове-на-Дону

и Екатеринбурге.

Для выполнения поручения главы государства по всесторонней поддержке узбекистанцев в России, исходя из увеличения числа обращений граждан, изучается вопрос об открытии новых консульских учреждений в ряде федеральных округов России

На данный момент консульства Узбекистана работают на территории Москвы,

Санкт-Петербурга

и Новосибирска.

Помимо новых представительств планируется создать единое туристическое пространство во Владивостоке в рамках проекта «Восточное кольцо России». Бренд объединит туристические зоны

12-ти регионов Сибири и Дальнего Востока.