Ещё
Новое генконсульство откроется во Владивостоке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новое генконсульство откроется во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Генеральные консульства Узбекистана откроются во Владивостоке в 2018 году. Об этом сообщило РИА VladNews.
Посольства Республики Узбекистан появятся во Владивостоке и трех других городах России — в Казани,
Ростове-на-Дону
и Екатеринбурге.
Для выполнения поручения главы государства по всесторонней поддержке узбекистанцев в России, исходя из увеличения числа обращений граждан, изучается вопрос об открытии новых консульских учреждений в ряде федеральных округов России
— посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
На данный момент консульства Узбекистана работают на территории Москвы,
Санкт-Петербурга
и Новосибирска.
Помимо новых представительств планируется создать единое туристическое пространство во Владивостоке в рамках проекта «Восточное кольцо России». Бренд объединит туристические зоны
12-ти  регионов Сибири и Дальнего Востока.
360tv.ru: последние новости
Приморскую школьницу наградили за спасение ребенка Участники «Бессмертного полка» могут бесплатно распечатать фотографии в МФЦ Балашихи Красноярский флешмоб ко Дню Победы может попасть в Книгу рекордов
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я далеко не святая!»: факты об Андрейченко
Памела Андерсон примет участие в российском шоу6
Что стало с Серхио из «Дикого ангела»
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Куда исчезают дети-актеры
Видео
01:00
Рыба выскочила из тарелки и напугала людей
Рестораны
02:16
«Мир Дикого Запада» продлят на третий сезон
ТВ
02:37
Фильм Данилы Козловского покажут в Швейцарии
Кино
05:17
5 ролей, которые могли достаться другим актерам
Кино
02:59
Крачковская отобрала роль у конкуренток
Кино
02:01
Памела Андерсон примет участие в российском шоу
ТВ
14:14
Куда исчезают дети-актеры
Кино
04:57
Киноляпы, которые специально оставили в фильмах
Кино
06:22
Как живут скромные миллионеры Голливуда
Кино
02:59
Советских актрис в бане чуть не обварило кипятком
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение