Новое генконсульство откроется во Владивостоке 

Генеральные консульства Узбекистана откроются во Владивостоке в 2018 году. Об этом сообщило РИА VladNews.
Посольства Республики Узбекистан появятся во Владивостоке и трех других городах России — в Казани,
Ростове-на-Дону
и Екатеринбурге.
Для выполнения поручения главы государства по всесторонней поддержке узбекистанцев в России, исходя из увеличения числа обращений граждан, изучается вопрос об открытии новых консульских учреждений в ряде федеральных округов России
— посол Узбекистана в России Бахром Ашрафханов.
На данный момент консульства Узбекистана работают на территории Москвы,
Санкт-Петербурга
и Новосибирска.
Помимо новых представительств планируется создать единое туристическое пространство во Владивостоке в рамках проекта «Восточное кольцо России». Бренд объединит туристические зоны
12-ти регионов Сибири и Дальнего Востока.