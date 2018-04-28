В Советске все ещё продолжается «ледниковый период»

Власти муниципалитета готовы сообщить населению, когда вернётся в дома горожан горячая вода.

В 40-тысячном Советске больше недели нет горячей воды. Котельную отключили за долги за газ. Люди выкручиваются как могут. И даже с бойлером неудобств хватает.

Витас Каснаускас, житель Советска:

— Это дороже получается, и неудобно, потому что, бывает, не хватает воды. Всего 80 литров на семью, бывает, к вечеру уже не хватает. Последний моется в спартанских условиях!

Катя с дочкой Викой приехали в Советск в гости к маме, но надолго решили не задерживаться. Без горячей воды семьям с детьми сложно.

Екатерина Чеюшева, жительница Советска:

— Мы уезжать сейчас будем в Калининград, у нас мама тут остается, переживать сейчас будем. Пока здесь с тазиками, с обогревателями.

Похоже, концессионеру котельной и поставщику газа удалось договорится, в администрации обещают, что горячую воду скоро дадут.

Александр Бурых, заместитель главы администрации Советского городского округа:

— С первого мая газовики нам дадут природный газ. Надо понимать, что потребуется дополнительное время на то, чтобы станция вошла в работу, чтобы насосы подняли давление, поскольку резкий скачок может привести к разрыву труб. Мы планируем, что 1-2 мая горячее водоснабжение будет в каждом доме.

Сегодня муниципалитет проводит работу, чтобы впредь подобных ситуаций в городе не возникало, и котельная работала бесперебойно.