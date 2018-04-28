В Белгороде в четвёртый раз пройдет арт-фестиваль

Открытый городской арт-фестиваль пройдёт в Белгороде в субботу, 5 мая, сообщила пресс-служба мэрии.

Все, кто хотят себя проявить, соберутся на Белгородском Арбате в 15.00. Весь день на площадке возле кинотеатра «Победа» будут работать выставки и мастер-классы, тематические фотозоны и фотоэкспозиции.

Новшеством этого года станет «Свободный микрофон», которым смогут воспользоваться все певцы, танцоры, музыканты и чтецы.

«Философия фестиваля заключается в том, чтобы позволить высказаться каждому, чтобы все желающие могли продемонстрировать свое творчество зрителям», — отметила организатор Арт-фестиваля, директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко

На арт-фестивале выступят музыкальные группы «Наречие» и «Виноград», а также ансамбль барабанщиков «Драмания».