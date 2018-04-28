Маленькие косино-ухтомцы стали участниками городского флэшмоба

Участниками общегородского флэшмоба стали юные певцы из одной старшей и трех подготовительных групп дошкольного отделения ГБОУ «Школа №2036». Номер, подготовленный малышами, сняли на пленку. Они исполнили песню от имени сына, который защищает свою маму.

Выступление воспитанников детского садика прошло в рамках акции «Москва поет песни Победы», которая включена в IV этап Городского фестиваля «Духовные скрепы Отечества» Это завершающий этап, с названием «Память

пылающих лет…» посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он начался 1 марта и завершится 18 мая.

Маленькие исполнители из детского садика «Дом дружбы» уже принимали участие в фестивале и побеждали. Ролик с песней о маме тоже станет победителем, в этом у участников нет сомнения.