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«Сине-зеленый квест „Весна“ состоится в Измайлове
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«Сине-зеленый квест „Весна“ состоится в Измайлове 

Управа района Измайлово города Москвы 51 минуту назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Сотрудники «Мосприроды» 1 мая проведут экологическую игру для детей и их родителей.
В первый майский день москвичи примут участие в увлекательном «Сине-зеленом квесте „Весна“. Он пройдет в Измайловском лесопарке и соберет жителей самых разных районов столицы.
Участникам экологической игры предстоит найти множество подсказок и разгадать загадки, проявлять эрудицию и логическое мышление и рисовать. Они узнают, кто такие жужжащие, ползающие, шестилапые, какого цвета добавить первоцветам, где можно увидеть птичьих детей, и что делать, когда состоялась долгожданная встреча с птенцом. Поймут: обрадуются ли бельчата и ежата, если их пригласить к себе в гости, а то и пожить с вами.
Начало квеста в 12 часов. Место встречи — экоплощадка „У тайного холма“ (300 м. от входа в лесопарк с 5-й Парковой улицы).
По окончании квеста, экологи „Мосприроды“ преподнесут участникам сувениры на память.
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