«Сине-зеленый квест „Весна“ состоится в Измайлове

Сотрудники «Мосприроды» 1 мая проведут экологическую игру для детей и их родителей.

В первый майский день москвичи примут участие в увлекательном «Сине-зеленом квесте „Весна“. Он пройдет в Измайловском лесопарке и соберет жителей самых разных районов столицы.

Участникам экологической игры предстоит найти множество подсказок и разгадать загадки, проявлять эрудицию и логическое мышление и рисовать. Они узнают, кто такие жужжащие, ползающие, шестилапые, какого цвета добавить первоцветам, где можно увидеть птичьих детей, и что делать, когда состоялась долгожданная встреча с птенцом. Поймут: обрадуются ли бельчата и ежата, если их пригласить к себе в гости, а то и пожить с вами.

Начало квеста в 12 часов. Место встречи — экоплощадка „У тайного холма“ (300 м. от входа в лесопарк с 5-й Парковой улицы).

По окончании квеста, экологи „Мосприроды“ преподнесут участникам сувениры на память.