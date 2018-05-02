Омск, Удмуртию и Подмосковье атаковали клещи

Сообщения о нападениях насекомых стали массово распространяться в социальных сетях.

Жители Омска страдают от нашествия клещей, атакующих самих людей и их домашних питомцев. Сообщения о нападениях насекомых стали появляться в пабликах в соцсети «ВКонтакте».

«Будьте предельно внимательны! Осматривайте детей после прогулки, питомцев», — пишут пользователи.

Как добавляют местные жители, дворы Омска «просто кишат клещами».

Нападения насекомых зафиксированы и в других регионах страны. В Удмуртии от укусов клещей, по данным местных СМИ, пострадали семь человек.

Активизировались клещи и в Московской области, где с жалобами к врачам обратились с начала сезона более 250 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.