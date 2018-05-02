Ещё
Омск, Удмуртию и Подмосковье атаковали клещи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омск, Удмуртию и Подмосковье атаковали клещи 

ТК «Звезда» 24 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Сообщения о нападениях насекомых стали массово распространяться в социальных сетях.
Жители Омска страдают от нашествия клещей, атакующих самих людей и их домашних питомцев. Сообщения о нападениях насекомых стали появляться в пабликах в соцсети «ВКонтакте».
«Будьте предельно внимательны! Осматривайте детей после прогулки, питомцев», — пишут пользователи.
Как добавляют местные жители, дворы Омска «просто кишат клещами».
Нападения насекомых зафиксированы и в других регионах страны. В Удмуртии от укусов клещей, по данным местных СМИ, пострадали семь человек.
Активизировались клещи и в Московской области, где с жалобами к врачам обратились с начала сезона более 250 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
ТК «Звезда»: последние новости
Книга рекордов Гиннеса назвала самую маленькую в мире ракету Захарова рассказала, как марафон «Песни Победы» поможет Западу понять значение 9 Мая В Екатеринбургском СВУ состоялось мероприятие «Есть память, которой не будет конца»
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с актерами «Санта Барбары»21
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли2
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Крутые герои боевиков: тогда и сейчас3
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Видео
02:16
Вышел новый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса»
Кино
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение