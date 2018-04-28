На «Связи» с высокими технологиями

В Экспоцентре проходит Российская неделя высоких технологий, объединяющая крупнейших разработчиков и интеграторов связи, телекоммуникаций, навигационных и IT­технологий.

Вот уже тридцатый раз выставка «Связь» демонстрирует последние достижения и разработки мировой и отечественной индустрии связи. В этом году она не просто укрупнилась — в ней участвует 18 стран и 328 компаний (160 из которых — российские). Она стала частью большого межотраслевого события, Недели высоких технологий.

«Цифровая трансформация» — под такой концепцией объединились выставки и форумы информационных технологий, телекоммуникаций и навигации. Компании объединились для создания инфраструктуры цифровой экономики России, которая переживает важный этап своего становления и развития. Кроме «Связи», в рамках Недели проходит навигационный форум «Навитех­2018», Большой Медиа­Коммуникационный Форум, форум «Российский софт: эффективные решения» и другие выставки и деловые мероприятия.

В «Навитех­2018» свои проекты представляют 53 компании, среди которых Российская венчурная компания в партнёрстве с НТИ «Автонет», компании — резиденты Фонда «Сколково» , другие лидеры отрасли. На стендах российских и зарубежных компаний демонстрируются разработки для мобильной, спутниковой, радио­ и волоконно­оптической связи, теле­ и радиовещательной сетей передачи данных, облачных технологий, информационной безопасности, искусственного интеллекта.

Выставка «Связь» в этом году расширила свою направленность и включила в себя новые разделы: центр обработки и хранения данных, интеллектуальные устройства, решения для интернет­вещания.

Как рассказал «Парламентской газете» генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» Сергей Беднов, одновременное проведение крупных мероприятий в сфере информационных технологий, коммуникаций, навигации позволяет говорить о глобальном подходе к презентации отечественных достижений отрасли.

— Одна выставка «Связь» с этой задачей бы не справилась, поскольку не охватывает все сферы высоких технологий. Теперь это целый комплекс выставок и форумов, что делает мероприятие масштабным событием. Для нас этот формат не новый — мы проводим Российскую неделю лёгкой промышленности, Российскую неделю здравоохранения. В следующем году мы запускаем новый проект — Российскую строительную неделю, — сообщил Беднов.

Председателем оргкомитета Недели выступает член Комитета Госдумы по образованию и науке Владимир Кононов . Он отметил, что Госдума ведёт постоянную работу над совершенствованием законодательства, которое позволяет высоким технологиям развиваться в нашей стране:

— Сколько раз ни скажи «инновация», больше инновационных технологий не станет. Здесь же собрались люди, у которых слово с делом не расходится. Это те, кто реально занимается развитием высоких технологий, цифровой экономики и внедряет их в обыденную жизнь людей, чтобы она стала комфортнее.

В своём последнем Послании Федеральному Собранию, добавил Кононов, президент Владимир

Путин обозначил ключевые направления для технологического рынка и формирования стратегии лидерства в России. Среди них важное место занимает создание собственных цифровых платформ, совместимых с глобальным информационным пространством. Самые лучшие разработки в этой сфере, по словам депутата, представлены именно на Неделе.

Владимир Кононов открыл в рамках Недели форум «Российский софт: эффективные решения». Как пояснил « Парламентской газете » депутат, сейчас, в условиях санкций, российские производители IT­технологий ждут от Правительства и законодателей улучшения условий для внедрения своих продуктов на наш рынок.

— Многие производители отечественного софта если не хлопают в ладоши, то по крайней мере надеются, что появятся все необходимые условия. Мы всё для этого сделаем, — заверил он, добавив, что процесс полного отказа госорганов от того же американского софта для российских организаций — более чем сложный, и на него могут потребоваться годы.

Руководитель Россвязи Олег Духовницкий сообщил, что агентство представлено на выставке «Связь» семью стендами подведомственных предприятий, среди которых Музей радио имени Попова, предприятие космической связи, Центральный НИИ связи и другие.