«Окунём детей в деревенскую жизнь»: под Челябинском построят домик хоббита

Челябинским школьникам, многие из которых курицу видели лишь в магазине, дадут «живые уроки» и познакомят с деревенским бытом. Идею агротуризма развивает фермер Владимир Бекишев из посёлка Садового Сосновского района. В прошлом году он организовал контактный зоопарк. Сейчас планирует расширяться — построить кафе в виде домика хоббита, баню и уличные купели.

На ферме «Семейное подворье» живут куры 20 пород, страусы эму, павлины и фазаны, кролики, еноты, песцы, белки, вислобрюхие свиньи и другие животные. Дети и взрослые могут полюбоваться статными птицами, погладить животных, подивиться мини-коровке, покататься на ослике, попрыгать на батуте и попробовать натуральную фермерскую продукцию.

Современные дети чаще видят павлина, чем курицу

Часть территории Владимир Бекишев выделил под летний мини-лагерь «Юный фермер». Здесь детям дают почувствовать себя настоящими деревенскими жителями.

— Городские ребятишки часто даже не знают, откуда берутся куриные яйца. У нас они сами собирают в корзинку яйца из-под несушек, жарят яичницу на сковороде. В общем, погружаются в деревенскую жизнь, — рассказывает владелец «Семейного подворья» Владимир Бекишев. — В советские годы за каждой школой был закреплён сад или земельный участок, детей привлекали к сельскому труду. Сейчас всё это позабыто, а зря. Такие занятия полезны и с точки зрения выбора профессии, и воспитания любви к животным.

В контактном зоопарке встречаются герои любимых сказок

Владимир Бекишев планирует развивать программу «Юный фермер» на уровне района, а также расширять проект.

— Мы начали принимать туристов в прошлом году. Но контактный зоопарк — это только первый этап большого проекта, — делится планами инвестор. — В этом сезоне хотим поставить кафе в виде домика хоббита (герои «Властелина колец» и «Хоббита» Дж. Р. Толкина. — Прим. авт.). На следующий год построим бани с уличными купелями и гостевой дом. Также в планах запустить магазин фермерской продукции и мини-сыроварню.

Детям расскажут, откуда берутся продукты

Сейчас «Семейное подворье» занимает 25 гектаров. Для дальнейшего развития проекта Владимир Бекишев намерен освоить соседние 40 гектаров. Инвестор подумывает о сотрудничестве с конноспортивным комплексом «Рифей», который находится в пяти минутах езды от фермы.

Думаете, крепость? На самом деле туалет

74.ru сообщал, что в КСК «Рифей», расположенном в Кременкуле, начали строить парк спорта и отдыха. Официальное открытие спортивного парка намечено на 2 сентября. А к 2020 году планируется построить на базе «Рифея» стадион с беговыми легкоатлетическими дорожками, плавательный бассейн, универсальный спортзал и другие объекты. Также частный инвестор планирует открыть здесь комплекс термальных бассейнов.

Развитием фермы в посёлке Садовом заинтересовались областные власти.

— Этот объект отлично вписывается в единую туристическую территорию, которая будет сформирована возле конноспортивного комплекса «Рифей». В неё войдёт сам КСК, парк спорта и отдыха, термальные бассейны, — сказал директор областного Центра развития туризма Дмитрий Столбов.

Какая деревня без кирзовых сапог!