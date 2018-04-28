Ещё
«Окунём детей в деревенскую жизнь»: под Челябинском построят домик хоббита
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Окунём детей в деревенскую жизнь»: под Челябинском построят домик хоббита 

74.ru 42 минуты назад
Фото: 74.ru
Челябинским школьникам, многие из которых курицу видели лишь в магазине, дадут «живые уроки» и познакомят с деревенским бытом. Идею агротуризма развивает фермер Владимир Бекишев из посёлка Садового Сосновского района. В прошлом году он организовал контактный зоопарк. Сейчас планирует расширяться — построить кафе в виде домика хоббита, баню и уличные купели.
На ферме «Семейное подворье» живут куры 20 пород, страусы эму, павлины и фазаны, кролики, еноты, песцы, белки, вислобрюхие свиньи и другие животные. Дети и взрослые могут полюбоваться статными птицами, погладить животных, подивиться мини-коровке, покататься на ослике, попрыгать на батуте и попробовать натуральную фермерскую продукцию.
Современные дети чаще видят павлина, чем курицу
Часть территории Владимир Бекишев выделил под летний мини-лагерь «Юный фермер». Здесь детям дают почувствовать себя настоящими деревенскими жителями.
— Городские ребятишки часто даже не знают, откуда берутся куриные яйца. У нас они сами собирают в корзинку яйца из-под несушек, жарят яичницу на сковороде. В общем, погружаются в деревенскую жизнь, — рассказывает владелец «Семейного подворья» Владимир Бекишев. — В советские годы за каждой школой был закреплён сад или земельный участок, детей привлекали к сельскому труду. Сейчас всё это позабыто, а зря. Такие занятия полезны и с точки зрения выбора профессии, и воспитания любви к животным.
В контактном зоопарке встречаются герои любимых сказок
Владимир Бекишев планирует развивать программу «Юный фермер» на уровне района, а также расширять проект.
— Мы начали принимать туристов в прошлом году. Но контактный зоопарк — это только первый этап большого проекта, — делится планами инвестор. — В этом сезоне хотим поставить кафе в виде домика хоббита (герои «Властелина колец» и «Хоббита» Дж. Р. Толкина. — Прим. авт.). На следующий год построим бани с уличными купелями и гостевой дом. Также в планах запустить магазин фермерской продукции и мини-сыроварню.
Детям расскажут, откуда берутся продукты
Сейчас «Семейное подворье» занимает 25 гектаров. Для дальнейшего развития проекта Владимир Бекишев намерен освоить соседние 40 гектаров. Инвестор подумывает о сотрудничестве с конноспортивным комплексом «Рифей», который находится в пяти минутах езды от фермы.
Думаете, крепость? На самом деле туалет
74.ru сообщал, что в КСК «Рифей», расположенном в Кременкуле, начали строить парк спорта и отдыха. Официальное открытие спортивного парка намечено на 2 сентября. А к 2020 году планируется построить на базе «Рифея» стадион с беговыми легкоатлетическими дорожками, плавательный бассейн, универсальный спортзал и другие объекты. Также частный инвестор планирует открыть здесь комплекс термальных бассейнов.
Развитием фермы в посёлке Садовом заинтересовались областные власти.
— Этот объект отлично вписывается в единую туристическую территорию, которая будет сформирована возле конноспортивного комплекса «Рифей». В неё войдёт сам КСК, парк спорта и отдыха, термальные бассейны, — сказал директор областного Центра развития туризма Дмитрий Столбов.
Какая деревня без кирзовых сапог!
В ближайшее время Минкульт и центр туризма обсудят поддержку агротуризма на Южном Урале на специальном совещании.
74.ru: последние новости
Готовимся к 9 Мая: звуковую рекламу на Алом Поле услышали даже в ЮУрГУ Саммиты как повод: челябинским властям предложили переименовать площадь возле оперного театра Камера-гармошка, старые платья и танк: в Челябинске «оживили» фотографии фронтовиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости20
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение