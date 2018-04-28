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Афиша мероприятий, посвященных празднику весны и труда в Майкопе
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Афиша мероприятий, посвященных празднику весны и труда в Майкопе 

АиФ Адыгея 25 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
1 мая  10.00-18.00  «Город мастеров» — выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества (пешеходная зона (от ГДК «Гигант» до Горпарка)
10.00  Праздничная демонстрация, посвященная Дню Весны и Труда (ул. Краснооктябрьская от Колледжа искусств до Горпарка)
11.00-12.00  «Славим труд в цветении весны» — праздничный концерт (Горпарк, сцена у входа)
11.30  Республиканские скачки, посвященные празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. (Адыгейский республиканский ипподром)
Открытие паркового сезона «Праздник мира, весны, семьи и здоровья»
12.00-14.00  «Маёвка» — семейная концертно-игровая программа:
— Награждение участников и победителей XII Открытого городского литературно-театрального конкурса «Мы — дети России!» (Горпарк, эстрада «Ракушка»)
12.00-14.00  «Цветами улыбается весна» — интерактивная площадка:
— мастер-класс для детей по изготовлению весенних букетиков;
— познавательный квест «Лето на пороге»;
— интерактивные фотозоны
Городской парк культуры и отдыха (возле фонтана)
14.00-16.00  «Майкоп встречает Первомай!» — праздничная концертная программа творческих коллективов города (Горпарк, сцена у входа)
16.00-18.00  «Майский марафон» — Open air от танцевальной студии «Пластилин» (Горпарк, сцена у входа)
17.30-20.00  «В каждой песне весна!»— танцевально-развлекательная программа с участием муниципального духового оркестра
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