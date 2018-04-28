Танцы, PopCorn и одно «Привидение». Афиша на 29 апреля — 2 мая

Турнир «Кубок Губернатора Новосибирской области 2018» по спортивным танцам

Турнир является одним из крупнейших соревнований по танцевальному спорту в России. В программу включены состязания всех возрастных групп — от начинающих спортсменов до титулованных мастеров спорта. На турнире работает представительная судейская коллегия.

Как обычно, танцевальные пары будут состязаться по европейской (стандарт) и латиноамериканской программам в шести возрастных группах: «Дети-1», (7–9 лет); «Дети-2» (10 — 11 лет); «Юниоры-1» (12 — 13 лет); «Юниоры-2» (14 — 15 лет); «Молодежь» (16 –18 лет); «Взрослые» (19 лет и старше).

В рамках соревнований в этом году состоится также Кубок региональных команд Сибирского федерального округа по танцевальному спорту.

28 апреля отборочные этапы Кубка губернатора стартуют в 9.00 и будут проходить в течение дня. В 17.00 начнутся полуфиналы и финалы соревнований первого дня. Торжественное открытие турнира состоится в 19.00. Продолжением этого вечернего марафона станут Кубок региональных команд СФО, а также финалы в отдельных видах программы Кубка губернатора.

29 апреля Кубок губернатора будет продолжен. Отборочные состязания стартуют в 11.00, финалы и полуфиналы — в 19.00.

Время: 28-29 апреля, начало соревнований в 08.00 Адрес: ЦСП «Заря», ул. Спортивная 2 Всероссийский танцевальный фестиваль «СИБПРОКАЧ»

В рамках фестиваля проходят более 30 мастер-классов по направлениям hip-hop, house, popping, locking, dancehall, vogue, choreo, heels от педагогов-звезд танцевальной арены со всего мира; сореванования (баттлы) по современным танцевальным направлениям, а так же чемпионат на лучшее танцевальное шоу!

Миссия проекта — развитие танцевальной культуры в Новосибирске, Сибири и России. С каждым годом фестиваль набирает обороты: вот уже второй год он проходит на самой крупной площадке Новосибирска МВК «Новосибирск Экспоцентр». Подробнее на сайте мероприятия.

Время: 27.04.18–02.05.18 Адрес: МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104 Фестиваль популярной культуры PopCorn

Все поклонники кино, сериалов, игр и комиксов мечтают попасть на крупный «кон» и встретить своих кумиров. В этом году на PopCorn приедут 20 именитых гостей. В списке уже значатся косплееры Нарга и Аоки, Екатерина Корбут, Кирилл Кириллов; автор канала youtube Уютный Подвальчик Виктор Карасев и известный блогер Акр.

PopCorn — это площадка, на которой всегда есть чем заняться. Ее действо поделили на три составляющих: GEEK. Поиграть в настольные игры, настольные ролевые игры и варгеймы. Перенестись в иные миры на тематических стендах: искать пасхалки как в «Первому игроку приготовиться» или проверить свои знания домов из Игры Престолов. Изучить творения десятков талантливых художников на аллее авторов. Послушать доклады по геймдеву, комиксам и рисованию. Одним из первых увидеть короткометражный фильм о русских волшебниках по мотивам произведений Роулинг «Магия превыше всего». Пообщаться с создателями фильмов, комиксов и игр.

SHOW. Посмотреть шоу косплея, проголосовать за лучших в косплей-батле, увидеть редкие конкурсы бодиарт и фитнес-косплея. Послушать вживую осты любимых произведений. Понаблюдать, как вершится история и повлиять на её исход.

CYBER. Собрать команду друзей по Overwatch и принять участие в любительском турнире. Сразиться в Hearthstone с другими фанатами и самим владельцем таверны. Первыми оценить творения местных игровых студий. Попробовать VR, хорошее игровое «железо» и сравнить разные игровые приставки. А также сделать тысячу селфи, встретить новых друзей, выиграть ценные призы, приобрести приятные сувениры и незабываемые впечатления.

Время: 28 апреля — 29 апреля 2018 г.

Адрес: МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104 Фильм «Привидение»

Каждый день он просыпается в новом теле. Его утро — это новый дом, новая семья, новые друзья. Он — бестелесный дух, который видит мир глазами других и проживает короткие моменты чужих жизней. Но однажды он встречает Рианнон, и каждый день превращается в попытку вернуться к этой девушке, ставшей для него той самой единственной. Теперь им нужно найти способ остаться вместе.

Жанр: фэнтези, драма, мелодрама

Где посмотреть: развлекательный центр «Кино Сити», Победа, Горизонт, Кронверк Синема, Синема Парк, Формула Кино Аура.