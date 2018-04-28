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В ДК «Темп» в Бибиреве станцуют рок-н-ролл
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В ДК «Темп» в Бибиреве станцуют рок-н-ролл 

Управа района Бибирево 29 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Вечер пятницы, 13 апреля, пройдет в доме культуры «Темп» на Шенкурском проезде под знаком рок-н-ролла. Там будут отмечать день этого танца, сообщил методист ДК Александр Лобачев.
— Рок-н-ролл — одно из самых увлекательных направлений в музыке. В большом зале мы устроим зажигательные танцы, познакомимся с историей рок-н-ролла и одним из его основоположников Элвисом Пресли, услышим легендарные композиции, — рассказал Лобачев.
Начало вечеринки «Стиляги» — в 17.30. Напомним, ДК «Темп» находится по адресу Шенкурский проезд, 3а. Узнать дополнительную информацию можно по телефону 8 (499 908-95-08. (ак)
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