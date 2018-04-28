Выходные в Нижнем Новгороде: в компании с Шультце, на средневековых турнирах и майских гуляниях

28 апреля, суббота

Спектакль «Последние»

Спектакль создаётся в роскошных интерьерах особняка купцов Бурмистровых на улице Минин (Литературный музей Горького) в честь 150-летнего юбилея со дня рождения великого русского писателя. Режиссёр вместе с артистами театра «Вера» обживает пространство музейных комнат, пробует представить себе, какой была жизнь большой семьи в таком доме, как в ней отзывалась тревога событий начала прошлого века, как их метания, поиски смыслов и любви находят отклик в нас, живущих в начале XXI столетия. (16+)

Где: Литературный музей А. М. Горького ул Минина, 26. Во сколько: 18:00. Цена: 450 руб.

Выставка «Волшебный свет Ивана Шультце»

Интереснейшая выставка открывается сегодня в Художественном музее — экспозиция работ великого русского живописца, мастера пейзажной живописи и, по признанию современников, истинного «волшебника света» — Ивана Фёдоровича Шультце. Его картины относятся к лучшим образцам русского реалистического пейзажа, среди его почитателей была венценосная семья Романовых. Сейчас его работы можно увидеть в художественных музеях по всему миру и в частных собраниях. (0+)

Где: Нижегородский государственный художественный музей, Нижний Новгород, Кремль, корпус 3. Во сколько: с 11.00 до 18.00, в четверг с 12.00 до 20.00, выходной день — вторник. Цена: полный билет — 250 р., льготный билет — 150 р.

Киноночь

Нет ничего лучше, чем провести ночь накануне выходного дня за просмотром культовых кинокартин. У вас есть шанс впервые или ещё раз посмотреть фильмы «Бёрдмэн», «Полночь в Париже», «Области тьмы» и «Парфюмер: История одного убийцы». В цену билета входят неограниченное количество кофе, попкорна, курузные палочки, а также кровавая «Мафия», настольные игры и хорошее настроение! (18+)

Где: Тайм-кафе Джеронимо, ул. Добролюбова, 10. Во сколько: с 23:00 до 7:00. Цена: 350 руб, необходима запись.

Tequilajazzz

Группа, игравшая экспериментальный и альтернативный рок, частично воссоединилась для создания масштабной ретроспективной программы. Во время её подготовки музыканты обнаружили, что многие песни скрывают в себе значительный лирический и акустический потенциал. Так стала рождаться новая программа группы, и, как всё живое, радостное и спонтанное, она меняется день ото дня, от репетиции к репетиции. Чтобы не упустить капризное чудо, музыканты решили выйти с этой музыкой на сцену прямо сейчас — чтобы показать сам процесс, его волшебство и алхимию. (16+)

Где: концертный зал Premio, ул. Нижневолжская набережная, 1 в. Во сколько: 19:00. Цена: 900–1600 руб.

Стас Старовойтов, Stand Up Что такое Stand up? Это сольное юмористическое выступление, в котором комики делятся со зрителями своими проблемами, мыслями и историями из жизни — реальными или выдуманными. Лёгкий вид юмора от непрофессионального комика намного интересней и увлекательней, чем заезженные шутки. В новой программе о своих проблемах с вами пошутят известные стендаперы: Виктор Комаров Алексей Щербаков , Тимур Каргинов и Слава Комиссаренко. (18+)

Где: ТЮЗ, ул. Горького, 145. Во сколько: 19:00. Цена: 1800–3800 руб.

29 апреля, воскресенье

Парад транскрипций

Для любителей и ценителей фортепианной музыки талантливейшие студенты кафедры специального фортепиано дадут открытый концерт, на котором блестяще будут исполнены сочинения Баха, Бетховена, Шуберта, Шопена, Бизе, Листа, Чайковского, Рахманинова. (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, ул. Пискунова, 40; малый зал. Во сколько: 19:00. Цена: вход свободный.

Военно-Исторический Фестиваль «Под Знаменем Отечества»

Зрелищное и очень интересное мероприятие ждёт нижегородцев. На фестивале будет представлено воинское дело от начала времён до наших дней — римские легионеры, викинги, средневековые рыцари, стрельцы и даже современные бойцы в полной военной экипировке. Зрители увидят настоящие турниры разных эпох, поучаствуют в мастер-классах — мыловарение, ткачество, гончарное дело и т. д., а также сами смогут примерить на себя доспехи и поучаствовать в боях. Любой из гостей фестиваля сможет почувствовать себя полноправным участником той эпохи, которую выберет, познакомиться поближе с культурой и бытом как военных, так и мирных жителей. И конечно, на фестивале будет звучать стилизованная музыка разных эпох. (6+)

Где: Сормовский парк культуры и отдыха. Во сколько: 12:00–18:00. Цена: вход свободный.

Концерт оркестров русских народных инструментов

В рамках Торжественного закрытия XI межрегионального открытого смотра-конкурса студенческих оркестров народных инструментов музыкальных колледжей пройдёт грандиозный гала-концерт лучших исполнителей и лауреатов. В концерте примут участие оркестры Владимирского областного музыкального колледжа им. Бородина, Ивановского музыкального училища, Нижегородского музыкального училища им. Балакирева и Рязанского музыкального колледжа им. Пироговых. Не пропустите! (6+)

Где: Нижегородская консерватория им. Глинки, Пискунова, 40; большой зал. Во сколько: 13:00. Цена: вход свободный.

Нижегородская вечёрка

Любителей исконно русской культуры приглашаем за хорошим настроением на очередную Нижегородскую Вечёрку. Вас ждут заводные танцы под «живую» традиционную музыку и весёлые игры! Организаторы и ведущие встречи — сотрудники архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский Хутор», центра народной культуры «Берегиня» (г. Кстово), члены нижегородского фольклорного ансамбля «Макошь» и фольклорного обьединения «Покрова». С собой иметь паспорт, удобную для танцев одежду и вкусненькое к чаю. (18+)

Где: Водная Академия, вход со стороны Нестерова, 5; холл первого этажа. Во сколько: 15:00. Цена: вход свободный

International TableTop Day Крупнейшее в России издательство настольных игр Hobby World подарит жителям нашего города большую игротеку «Играем с нами». Поклонники настолок смогут официально отметить праздник — International TableTop Day. В этот день можно будет поиграть в самые популярные игры со всего мира, ставшие классикой игровой индустрии — «Каркассон», «Колонизаторы», «Манчкин» и Ticket to ride, а также протестировать новинки, которые совсем недавно появились в России — «Ярость Дракулы», «Восходящее солнце», «Нория», «Листопад», «Эпичные схватки-3» и многие другие. И начинающим, и бывалым игрокам всех возрастов помогут найти развлечение по вкусу и настроению. (6+)

Где: ТРК «Небо», ул. Б. Покровская, 82; в холле 4 этажа возле магазина Hobby Games. Во сколько: 13:00–18:00. Цена: участие бесплатное.

30 апреля, понедельник

Отава Ё «Отава Ё» — музыкальная фолк-группа из Санкт-Петербурга. Это коллектив единомышленников, играющих в стиле фолк-фьюжн и исполняющих народные песни, который собрался в 2003 году и оформился как самостоятельная группа к 2005 году. Музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары — и их зажигательные позитивные концерты — это настоящий праздник для любителей этнического стиля! (12+)

Где: паб Varvar, ул. Пискунова, 29. Во сколько: 19:00. Цена: 1000 руб.

Два стёклышка (удивительный телескоп) + Звёздное небо Нижнего

В программе «Два стёклышка» — это полнокупольная программа США об истории телескопа. В ней рассказывается об истории это оптического устройства, начиная с момента, когда тот представлял собой всего лишь два маленьких кусочка стекла. Рассматриваются также различные типы современных оптических телескопов, как наземных, так и космических. А самое главное — с их помощью зрители смогут открыть для себя далёкий космос. Кроме этого, вы познакомитесь с основными созвездиями, которые наблюдаются на нижегородском звёздном небе в разные времена года, и узнаете о различных объектах (галактики, туманности, звездные скопления) в этих созвездиях. (12+)

Где: Нижегородский планетарий, ул. Революционная, 20. Во сколько: 16:00. Цена: 200 рублей (детский), 250 рублей (взрослый).

1 мая, вторник

в первый день мая в парках культуры и отдыха открывается летний сезон.

Так, в Автозаводском парке в 12:00 стартует праздник «В парке городском». Вас ждёт грандиозная программа: большой концерт с участием лучших танцевальных и вокальных коллективов города, игры и конкурсы, запуск фонтана, насыщенная программа для детей и взрослых. Подробности здесь.

В парке Швейцария праздник, посвящённый открытию летнего сезона, также начнётся в 12:00. В программе концерт на главной сцене, большой розыгрыш призов. конкурсы и викторины. (0+)

Майские гуляния в конном эко-клубе «Ассамблея»

Любителям коняшек рекомендуем провести первомай в компании этих замечательных животных на природе недалеко за городом. Вас ждёт тематическое конное шоу, игровая программа для всей семьи, катание верхом и в финской двуколке, а также вкусные угощения. (6+)

Где: Балахнинский район, посёлок Лукино, ул. Свердлова, 2б. Во сколько: 12:00. Цена: 350 руб, необходима бронь по тел. 8 (920) 011–70–11.

2 мая, среда

Выставки в Русском музее фотографии

В последний праздничный выходной можно сходить в музей фотографии — ведь там открылись целых 3 новых выставки!

Первая выставка посвящена 50-летию «Красного мая» 1968 года во Франции — социального кризиса во Франции, начавшегося с леворадикальных студенческих выступлений и вылившегося в демонстрации, массовые беспорядки и почти 10-миллионную всеобщую забастовку. В экспозиции представлены работы фотографа Филиппа Гра, обнаруженные в архивах после его смерти в 2007 году.

Вторая выставка — «Коснуться неба: трубочисты» — экспозиция работ эстонского фотографа Татьяны Линд , на которой представлены фотографии и истории трубочистов из разных стран мира. Зрители могут познакомиться не только с историями самих трубочистов, но и посмотреть на их выразительные лица, увидеть их повседневную жизнь.

На третьей выставке «Сохраняя образ мироносиц» представлены работы победителей Епархиального фотоконкурса, который проходил среди всех желающих в трёх номинациях:« Хранительница очага», «Мироносица» и «Русская краса».

Где: Русский музей фотографии, ул. Пискунова, 9а. Во сколько: с 11:00 до 17:00. Цена: 150 руб. — полный билет, 75 руб. — льготный.

Фольклорно-этнографический праздник «Красная горка»

«Красная горка» — праздник окончательной победы весны над зимними холодами. Гости музея смогут поучаствовать в старинных обрядах и хороводах, потанцевать, принять участие в увлекательном народном состязании — «катании крашеных яиц», поиграть в городки. А в программе за «За землю, за волю, за лучшую долю» посетители увидят реконструкцию событий, связанных с вооруженными столкновениями «красных», «белых» и «зелёных», познакомятся с песенной культурой начала прошлого века. В празднике примут участие: фольклорные ансамбли «Свети-Цвет», «Синий лён», «Макошь», «Покрова», «Светлица», «Оладушки», «Нижегородское объединение военно-исторических клубов», Военно-исторический клуб «ПартизанЪ», а также мастера декоративно-прикладного искусства.

Где: Музей-заповедник «Щелоковский хутор», ул. Горбатовская, 41. Во сколько: 13:00. Цена: взрослый билет — 200 руб., льготный — 100 руб., школьный — 50 руб., для дошкольников — бесплатный билет.