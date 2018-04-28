Ещё
Слух: в Сети появилось описание персонажей сериала «Хранители». И там нет Хранителей!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слух: в Сети появилось описание персонажей сериала «Хранители». И там нет Хранителей! 

Мир фантастики 27 минут назад
В прошлом году поклонников графического романа «Хранители» взбудоражила новость, что HBO запускает в разработку сериал по мотивам произведения Алана Мура. За производство шоу отвечает Дейман Линделоф, известный по сериалам «Остаться в живых» и «Оставленные». Долгое время о проекте не было никаких новостей, и вот портал Hashtag опубликовал якобы краткие описания главных героев — и среди персонажей сериала «Хранители» нет самих Хранителей!
Энджела Абрахам — девушка-афроамериканка, полицейская. Независимая и интеллигентная, реалист. Она замужем за Кэлом, у них есть дочь. Энджела готова яростно защищать свою семью.
Кэл Абрахам — мужчина-афроамериканец, днями сидит дома, муж Энджелы. На первый взгляд, он кажется заботливым домочадцем, любящим супругом и отцом, но с его прошлым не всё так гладко.
Зеркало — привлекательный коп, вырос в Оклахоме, не так прост, как кажется по его сельскому акценту. Отличный дознаватель и психиатр, немного социопат.
Панда — циничный и жестокий коп, который ставит работу превыше всего. С ним мало кто дружит, манипулирует людьми при помощи юмора.
Красный шрам — мафиози, носит костюмов копов. Его русский акцент раздражает собеседников.
Пират Дженни — андрогинный и похотливый бисексуальный коп, анархист в душе.
Джейн Кроуфорд — жена главы полицейского отделения Джудда. Она ветеринар, которая острее, чем кажется.
Старик — бывший коп, который всё ещё впечатляет, несмотря на возраст.
Удивлены? Мы, признаться, тоже — от адаптации «Хранителей» уж точно не ждёшь полицейскую драму. По информации портала, эти персонажи появятся в первом эпизоде шоу, но нельзя исключать, что это какой-либо фейк.
Авторы заметки предполагают, что в основу сюжета могут лечь события полицейской забастовки 1977 года, когда служители закона устроили протест против героев в масках. Копы вышли на улицы и устроили демонстрацию, но Доктор Манхэттен по щелчку пальцев телепортировал их всех обратно по домам. Двое демонстрантов умерли после этого от разрыва сердца.
Мир фантастики: последние новости
New Line Cinema экранизирует «Долгую прогулку» Стивена Кинга «Властелин колец» и «Дракула» попали в список книг, которые не надо читать Студия Нила Бломкампа прекратила сбор средств на съёмки Firebase
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы50
Как уходили знаменитости20
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Киркоров высмеял русских рэперов в новом клипе
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей6
Видео
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение