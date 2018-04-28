В Рязанской области оштрафовали руководство кафе «Шаурма Хаус» 

В Шацком районе оштрафовали владельца и управляющего кафе за нарушения при реализации мясной продукции, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Проверка установила, что индивидуальный предприниматель в кафе «Шаурма Хаус», расположенном в селе Казачья Слобода продает мясную продукцию.
В нарушении законодательства в холодильнике хранилось филе куриного бедра от изготовителя «Агропредприятие „Ресурс“. Однако никаких сопроводительных документов, которые бы подтверждали происхождение, качество и безопасность пищевого продукта, не было.
В результате владельца и управляющего кафе оштрафовали на 3 тысячи рублей.