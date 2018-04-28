Поющие, светящиеся, танцующие: курорты Ставрополья включили фонтаны

Туристы порой жалуются: на Кавминводах отдыхать хорошо, только моря не хватает. Моря нет, зато воды достаточно, причем не только минеральной. С мая по ноябрь на курортах поют, пляшут и журчат фонтаны. Их сезон начинается с первого мая. В этот день в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске включают десятки фонтанов.

Танцы, песни, светомузыка

Адрес: Кисловодск, Курортный бульвар, 8 Фонтан расположен на небольшой площади прямо перед Нарзанными ваннами. Его запустили заново в 2016 году после реконструкции. На открытии присутствовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и, как говорят местные, даже бросила монетку в чашу, чтобы вернуться.

По вечерам фонтан дает светомузыкальное представление — играют и итальянские мелодии, и кавказскую лезгинку. На площади 400 квадратных метров струи устраивают настоящий танец, собирая вокруг себя курортников.

Поющий фонтан строили по итальянскому проекту. Под чашей находится операторская рубка, в которой техникой управляет инженер. Водный рисунок создает целая система насосов и компьютеров.

— Постоянно работают пять насосов, то есть четыре качают в корону и один — в так называемую елку, центральную струю, — рассказывает «дирижер» фонтана Сурен Петросян.

Иногда мы следуем за его музыкальным вкусом, именно он может нажать на ту песню, которая ему нравится.

Для Сурена этот фонтан — первый в жизни, но работа ему нравится своей сложностью.

— Я 46 лет в Кисловодске живу и помню еще старый светомузыкальный фонтан. Мы после школы каждый вечер гуляли возле него, встречались, влюблялись. А потом четверть века здесь — пустырь. Очень рад, что восстановили фонтан и стал он еще лучше и краше.

Лягушки на курорте

Адрес: Кисловодск, улица Коминтерна, 2 Кисловодский фонтан «Лягушки» можно увидеть на старинных дореволюционных фотографиях. Его построили в 1895 году, а отреставрировали прошлым летом.

Четыре бронзовые амфибии «плюются» водой, едва доставая до двухъярусной чаши, и очень радуют детей, которые принимают здесь летом водные процедуры.

В девятнадцатом веке «Лягушатник» изготовили по заказу местной управы на одном из заводов Санкт-Петербурга. Реставрацией также занимались специалисты из северной столицы. По их проекту чашу обрамили местным камнем — доломитом.

— Говорят, раньше район Нарзанной галереи был очень заболоченным местом. Кваканье лягушек слышался повсюду. Да и сейчас я часто встречаю зеленых лягушек на своем участке, — объясняет концепцию фонтана научный сотрудник кисловодского музея «Крепость» Рахима Гочияева.

Место встречи у театра

Адрес: Ессентуки, Театральная площадь

Фонтан на Театральной площади — знаковое место в Ессентуках. Как утверждает городская администрация, он считается самым большим на юге России. Общая площадь составляет 400 квадратных метров, а мощность — до 12 тонн воды в час.

У этого фонтана нет чаши. Струи выходят прямо из земли, а значит, между фонтанчиками может спокойно пройтись любой желающий (если, конечно, не побоится намокнуть).

Фонтан открыли в 2007 году. Над проектом работали сразу несколько архитекторов. Было продумано абсолютно все, начиная от расстояния между источниками воды и заканчивая временем распыления. Фонтан сделали музыкальным, но звук у него включают не часто.

Купаться в нем запрещено, так как вода хлорированная. Но, несмотря на запреты, местные жители приходят сюда освежиться — в купальниках и с полотенцами.

«Деды» в память о первом водопроводе

Адрес: Пятигорск, проспект Кирова, 31 Народное имя «Деды» фонтану дали местные жители — по лицам бородатых стариков, которые обрамляют композицию. Официальное название фонтана — «Гномы».

История фонтана тесно связана с появлением пятигорского водопровода. Первые четыре фонтана построили в городе после открытия водопровода в 1889 году. Тогда и появился в центральном городском сквере предшественник «Дедов».

В 1909 году его снова переделали — за проект взялся скульптор Людвиг Шодкий. Он же сделал знаменитого пятигорского Орла на отроге горы Горячей.

Фонтан «Гномы», как его стали называть впоследствии, одно из немногих старинных архитектурных сооружений, оставшихся в городе, и до сих пор радует жителей и гостей столицы СКФО.

Фотозона у воды

Адрес: Ессентуки, Курортный парк

Наряду с Грязелечебницей в Ессентуках есть еще одна знаменитая фотозона. На пятачке у входа в парк располагается комплекс фонтанов. В вечернее время, когда зажигается подсветка, здесь многолюдно.

Фонтаны и входная зона появились в городе в 1955 году. Их построили по проекту Павла Павловича Еськова

— Камень, вода и растительность — вот три конька Еськова. Но в последние годы к ним добавился еще один — свет, — говорит сотрудница музея Шпаковского в Ессентуках Ольга Чихун.

Огромную чашу большого фонтана подсвечивают точечные светильники, они же расположены под скамейками, выполненными из местного доломита. Кажется, скамейки будто парят в воздухе. Они редко бывают пустыми теплыми летними вечерами.

По бортикам бегают дети, не давая покоя едва поспевающим родителям. Неподалеку — две фонтанные чаши поменьше, по ними вода сбегает веселым каскадом. Весь комплекс выглядит так, словно приглашает к отдыху.