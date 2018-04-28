Дореволюционная Россия в первых цветных фотографиях 1910-х годов Петра Веденисова

Он был одним из фотографов начала XX века, которых увлекла первая в мире технология цветной фотографии — автохром. После него сохранились 150 стеклянных оттисков, сделанных Веденисовым в период 1909-1914 годов — замечательные примеры и образы дореволюционной России.

Источник: Мультимедиа Арт Музей, Москва

В конце 1880-х в городе возникает кружок любителей музыки и пения «Учредители семейно-музыкальных вечеров в Ялте», среди его организаторов, помимо Веденисова, были хорошо известные люди — Софья Фортунато, дочь критика В. Стасова, известный певец и учитель Ф. Шаляпина Дмитрий Усатов и его жена Мария, доктор Ф. Вебер и другие.

В 1892 году кружок преобразовался в «Общество любителей музыкального и драматического искусства в Ялте». Общество устраивало музыкальные и литературные вечера, открыло библиотеку и музыкальные классы. Члены правления работали безвозмездно, просвещая местную публику. В 1905 году Петр Веденисов становится товарищем председателя Ялтинского отделения РМО (Русского музыкального общества). В это же время он организует первый в Ялте ансамбль домристов из учащихся Александровской мужской гимназии; репетиции проходили в его доме. Он часто дает сольные концерты, выступает с камерными ансамблями и как аккомпаниатор. В 1919 году Петр Иванович становится учредителем Ялтинского религиозно-философского общества.

Помимо этого Веденисов занимался краеведением, читает лекции по истории Крыма, серьезно увлекался метеорологией, но самым большим его увлечением становится фотография. Он снимает членов своей семьи, своих друзей-музыкантов, повседневную жизнь и путешествия, застолья, домашних животных, интерьеры и пейзажи — Ялты и Симбирской губернии, где жили его родственники Козаковы. Все это не выходит за рамки добротной любительской фотографии и активно используется им при чтении лекций.

Но в 1903 году братья Люмьер запатентовали автохром — один из процессов цветной фотографии. Еще в конце XIX века Люмьеры разработали технологию трехцветной фотографии (используя фильтры). Но три последовательные съемки, каждая через свой фильтр, делали этот метод пригодным только для фотографирования неподвижных объектов. Позднее Люмьеры решают поместить все фильтры на одной пластине, что позволило производить и цветоделение при съемке, и синтез цветов при рассмотрении полученного изображения.

Трехцветная сетка состояла из гранул картофельного крахмала, окрашенных в красный, желтый и синий цвета, при наложении второго слоя это давало оранжевый, фиолетовый и зеленый цвета. Если смотреть через стеклянную пластину на свет, через эмульсию можно увидеть только те гранулы, которые соответствовали цвету снимаемого объекта. В 1907 году люмьеровские стеклянные пластины начали производить промышленным способом (до шести тысяч в день), они разошлись по всему миру.

Не стал исключением и увлекающийся всеми техническими новинками Петр Веденисов, начавший с энтузиазмом осваивать изобретение Люмьеров. Большая часть его автохромов хранится в Алупкинском музее-заповеднике; в коллекцию Московского Дома фотографии попали около 150 цветных стеклянных пластин. Каждое такое изображение существует в единственном экземпляре — это диапозитив на стекле, без печатного бумажного оттиска.

Автохромное изображение — в полной мере постановочная фотография, с тщательно выстроенной композицией и подобранными цветовыми сочетаниями.

Автохромы Веденисова объединены персонажами — членами одной большой семьи — и сняты за очень небольшой промежуток времени — примерно с 1909 по 1914 годы. Среди изображенных — его жена Вера Николаевна, ее мать Елена Францевна Базилева, большое семейство Козаковых: Андрей Александрович, Софья Николаевна и пятеро их детей: Вера, Наташа, Коля, Лиза и Таня.

Андрей Александрович Козаков. Ялта, 1911-1912

Веденисовы и Козаковы организуют пикники, автомобильные и конные прогулки, маскарады и праздники.

Коля и Наташа Козаковы, имение Никольское, Симбирской губернии.

Софья Андреевна Козакова.

Петр Веденисов. Таня, Наташа, Коля и Лиза Козаковы, Вера Николаевна Веденисова и Елена Францевна Базилева. Ялта, 1910.

Козаковы и Веденисовы в Ялте.

Казак императорского конвоя.

Проводник.

Базар на улицах Ялты.

Рождественская елка в селе Никольском, 1911 год.

Во всех этих развлечениях присутствовало не только удовольствие, но и сильный образовательный, просветительский элемент: маскарадные наряды — это национальные костюмы народов, населяющих Российскую империю; среди украшений на рождественской елке — государственные флаги самых разных стран, и дети этого большого семейства с младенчества получали в игровой форме сведения об истории и географии России и всего мира. Вероятно, это последние счастливые моменты в жизни семьи, «тогда еще не воевали с Германией», все потрясения ХХ века — войны, революции — были впереди.