Жительница поселка Елшанка поблагодарила Володина за решение проблем

Жительница поселка Елшанка Наталья Беляева поблагодарила Вячеслава Володина за решение проблем по переселению из аварийного дома, а также по расширению гимназии №89, сообщает корреспондент сайта «АиФ-Саратов».

«Поселок Елшанка будут благоустраивать! Сегодня на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным мы еще раз услышали подтверждение этому. Это главная тема для всех жителей Елшанки. Мы любим свой поселок, гордимся его историей. Елшанка — одно из исторических, памятных мест Саратова, где было открыто первое промышленное месторождение газа. Только подумайте: нас, жителей старого, аварийного дома, на который и смотреть-то страшно, ждут новые, уютные квартиры в специально для нас построенном доме. И мы, конечно, очень довольны, что теперь проблема решается. И у нас, в Елшанке, где я с детства живу, будет новый благоустроенный дом. Лично от меня и от всех моих соседей большая благодарность Вячеславу Викторовичу!

Сегодня на встрече прозвучала еще одна приятная новость, что и гимназию нашу 89-ю будут расширять. Значит, дети будут учиться в улучшенных, современных условиях. За детишек наших отдельное спасибо от молодых родителей, от бабушек и дедушек. Условия обучения детей на самом деле волнуют и касаются практически каждой семьи! Если решаются такие серьезные вопросы, то мы уж и сами постараемся, будем вместе порядок у себя в поселке наводить», — прокомментировала Беляева.