Аммонит возрастом более 165 миллионов лет найден на границе с Мордовией

Крупный юрский аммонит (Кадошамуссетия) возрастом около 166 млн лет найден на границе Мордовии и Нижегородской области. Об этом «ФедералПресс» сообщил коллекционер древностей из Городца Юрий Куваев. Ширина находки 16 см, высота — около 5 см. Обычно ширина аммонитов составляет от 5 до 8 см.

«Его сложно найти в сохранности. Представьте, прошло 165 млн лет. У нас 100 лет пройдет, уже неизвестно во что вещь превратиться. Это благодаря тому, что в слое голубой глины он пролежал, там влагонепроницаемость», — говорит Юрий Куваев.

По словам коллекционера, данный экземпляр уникален тем, что сохранил свой перламутр: «Покрытие раковины очень важно для коллекционеров. Внутри он наполнен голубой глиной и пиритом».

Юрий Куваев пояснил, что чаще всего подобные находки очень хрупкие. «Например, прошел оползень, открылся слой аммонитов. Стоит пройти дождю, они превратятся в труху. Его надо сразу в сухое место», — пояснил он.

«У меня своя большая коллекция. Хочется все это превратить в музей. Я живу в Городце. Здесь много брошенных бесхозных купеческих домов. Вроде отдать можно под музей такое здание, но власти почему-то боятся», — заключил Юрий Куваев.

Аммонит, найденный Юрием Куваевым, сейчас находится у частного коллекционера. Кстати, цена такой находки может составлять от 500 рублей до 20 тыс. рублей. Все зависит от сохранности экземпляра.

Аммониты (лат. Ammonoidea) — вымерший подкласс головоногих моллюсков, существовавших с девона по мел. Свое название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона с закрученными рогами.

Фото: Юрий Куваев