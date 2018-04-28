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30 великолепных арт-объектов, которых вы не найдете в известных галлереях
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30 великолепных арт-объектов, которых вы не найдете в известных галлереях 

Ридус 1 час назад
Мало кто задумывается, что завораживающие воображение картины можно увидеть не только под сводами прославленных галерей.
Оглянитесь по сторонам, возможно, вы упускаете шанс прикоснуться к искусству, не имеющему ничего общего ни с академической традицией, ни с ее противниками, одинаково пылящимися в душных музеях.
1. Утренняя морозная графика 2. Тепличные апельсины через залитое дождем стекло 3. След от удара камня о стекло автомобиля 4. Закат, отраженный в разбитом зеркале 5. Разлитая по столу вода превратилась в городской пейзаж 6. Продолжение темы урбана: след на штукатурке 7. Колония мха в разрыве велосипедного сиденья 8. Извержение вулкана под крышкой банки 9. Снег на стыках дорожной плитки 10. «Деревянная» рекурсия 11. Сочетание грязного окна и слабой камеры 12. Аэрофотсъемка сада 13. Пангея в кофейной чашке 14. Пес ван Гога 15. Водоросли превратили озеро в шедевр импрессионизма 16. Окно или картина? 17. Графика теней 18. Последствия аварии 19. Воды замерзшего водопада 20. Ледяной узор на колесе 21. Метель из лепестков цветущей вишни 22. Сквозь разбитое стекло 23. Инь и ян 24. Боевой колибри на дорожном отбойнике 25. Кровавый рыбак под ногтевой пластиной 26. Старая краска на ржавом контейнере 27. Улыбающийся пес из пивной пены 28. Лесной пейзаж на поверхности гриля 29. Смешение старых красок 30. Тротуар после дождя
Понравилось? Посмотрите наш материал про оптические иллюзии, попавшие в объектив случайных фотографов, или вдохновитесь подборкой потрясающе красивых кадров из самых разных уголков планеты.
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