В Новогиреево тридцать три подростка состоят на административном учете

Кроме того, на учете состоят и двадцать два родителя, ненадлежащим образом исполняющие свои родительские обязанности. Большинство из них состоит на учете по причине злоупотребления алкоголем.

Как рассказали в в ОМВД по району Новогиреево, в течение прошедшего года в Отдел по работе с несовершеннолетними правонарушителями ОМВД по району Новогиреево было доставлено сто семьдесят детей и подростков. Причиной этого стали разнообразный перечень правонарушений — от употребления спиртных напитков и курения, до попрошайничества и бродяжничества.

Как правило, профилактических мер, которые применяются к несовершеннолетним правонарушителям, бывает достаточно, чтобы подростки встали на путь исправления. Снимают с учете несовершеннолетних правонарушителей, как правило, через год.

Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками ОР ППСП за прошедший год провели двадцать четыре ночных рейда по территории района Новогиреево с целью противодействовать пребыванию подростков на улице в ночные часы без сопровождения родителей или других законных представителей.