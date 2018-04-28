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В Новогиреево тридцать три подростка состоят на административном учете
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В Новогиреево тридцать три подростка состоят на административном учете 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Кроме того, на учете состоят и двадцать два родителя, ненадлежащим образом исполняющие свои родительские обязанности. Большинство из них состоит на учете по причине злоупотребления алкоголем.
Как рассказали в в ОМВД по району Новогиреево, в течение прошедшего года в Отдел по работе с несовершеннолетними правонарушителями ОМВД по району Новогиреево было доставлено сто семьдесят детей и подростков. Причиной этого стали разнообразный перечень правонарушений — от употребления спиртных напитков и курения, до попрошайничества и бродяжничества.
Как правило, профилактических мер, которые применяются к несовершеннолетним правонарушителям, бывает достаточно, чтобы подростки встали на путь исправления. Снимают с учете несовершеннолетних правонарушителей, как правило, через год.
Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками ОР ППСП за прошедший год провели двадцать четыре ночных рейда по территории района Новогиреево с целью противодействовать пребыванию подростков на улице в ночные часы без сопровождения родителей или других законных представителей.
Фото — Александр Калугин.
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