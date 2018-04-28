«Перспектива» из закулисья принесла челябинцу «Оскар» художественной фотографии 

Челябинский фотограф Салават Сафиуллин завоевал золотую медаль самого крупного в мире конкурса художественной фотографии XXVII Trierenberg Super Circuit в австрийском городе Линц. Ещё одну высшую награду присудили фотоклубу «Каменный пояс».
В престижном конкурсе разыгрывается более 300 наград и медалей. На этот раз фотографы из 79 стран с пяти континентов представили на суд жюри более 250 тысяч работ.
— История этой награды началась для меня ещё в 1985 году, — рассказал 74.ru Салават Сафиуллин. — Тогда меня вместе с одним начинающим и перспективным фотографом наградили медалью на конкурсе студенческих фотографий. В 1991 году он организовал конкурс Trierenberg Super Circuit, или «Суперкольцо», спонсором которого стал шейх из Объединённых Арабских Эмиратов. Выставка вскоре стала одной из самых крупных в мире, с замечательными призами, поучаствовать в ней стремились фотографы со всего мира. А её организатор, видимо, запомнил меня и спустя время по старой памяти пригласил поучаствовать.
Это уже не первая награда Салавата Сафиуллина на «Суперкольце». В 2007 году жюри конкурса отметило снимок «На бревне» с Сабантуя, в 2016-м — «Первый танец», а в 2009-м фото «Мой сын Тимур» принесло ему бронзовую медаль.
— Работу «Перспектива» сделал около года назад на соревнованиях Уральского федерального округа по фитнесу и бодибилдингу во Дворце культуры железнодорожников, — продолжает Салават. — Это снимок-монтаж. На художественных выставках это не запрещено. В первый день снял то, как девочка из закулисья смотрела на происходящее на сцене. Но справа на снимке оказалось что-то малоинтересное. И весь второй день я стоял на том же месте и ждал, когда что-то стоящее появится в кадре справа. Резкость при этом наводил на девочку. А потом соединил два фото по «шторке».
Ещё одна высшая награда конкурса присуждена коллекции челябинского фотоклуба «Каменный пояс». Она пришлась на 35-й год со дня образования клуба.
— Как обычно отправил работы в конце зимы, за месяц до конкурса, — рассказал руководитель челябинской фотостудии «Каменный пояс» Александр Глебов. — В этот раз в Австрию улетели 76 фотоотпечатков 11 авторов для участия в восьми номинациях. В итоге мы завоевали пятое клубное золото за шесть лет в номинации «Лучший фотоклуб с печатными работами». А в личном зачёте в номинации «Дети мира» отметился Салават Сафиуллин. И дебютанты, и наш прочный костяк Союза фотохудожников в очередной раз доказали своим творческим потенциалом востребованность и конкурентоспособность наших фотографий в мире. Очень рад «Оскару» в фотографии!
В октябре 2017 года работы двух южноуральских фотографов Ксении Мальчиковой и Анжелы Усмановой стали частью экспозиции на Чистопрудном бульваре в Москве по итогам международного конкурса «Русская цивилизация». Полторы недели тысячи москвичей и гостей столицы любовались на кадры, выбранные из 10 тысяч полученных организаторами состязания снимков.
В мае шестеро челябинцев в составе российский сборной завоевали Кубок мира по фотографии FIAP 2017. В сообществе фотографов эта награда так же значима, как для футболистов Кубок мира. До этого самым лучшим достижением наших мастеров были 3-е и 27-е места.
В апреле челябинскую фотостудию «Каменный пояс» отметили высшей наградой XXVI Международного конкурса художественной фотографии Trierenberg Super Circuit.
В январе 2017-го в список 26 лучших снимков, сделанных с помощью дрона в 2016 году, журнал Time включил сразу две работы челябинского фотографа Максима Тарасова. Незадолго до этого были объявлены победители проекта Best of Russia 2016, куда вошли снимки челябинских фотографов. Работа южноуральского фотографа Романа Махмутова «Просто космос» победила в номинации «Люди. События. Жизнь». Помимо фото Романа, в число лучших попали работы еще шести челябинских фотографов, в том числе «Танцы на ковре» и «Хореография дзюдо» Дмитрия Челяпина, «Строительная радуга» Николая Кувшинова, «Созерцание» Марины Ивлевой, «Танки грязи не боятся» Юлии Боровиковой, «Адель» Павла Резанова и «Беспризорники» Олега Богданова.
В декабре 2015 года снимок челябинского блогера Дмитрия Балакирева, выдвинутый на конкурс 2015 SkyPixel Photo Contest, был опубликован на сайте журнала Time. Помимо него, в конкурсе на звание «Лучшего фотографа года» по версии компании DJI представлены еще три фото южноуральца.