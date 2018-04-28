«Перспектива» из закулисья принесла челябинцу «Оскар» художественной фотографии

Челябинский фотограф Салават Сафиуллин завоевал золотую медаль самого крупного в мире конкурса художественной фотографии XXVII Trierenberg Super Circuit в австрийском городе Линц. Ещё одну высшую награду присудили фотоклубу «Каменный пояс».

В престижном конкурсе разыгрывается более 300 наград и медалей. На этот раз фотографы из 79 стран с пяти континентов представили на суд жюри более 250 тысяч работ.

— История этой награды началась для меня ещё в 1985 году, — рассказал 74.ru Салават Сафиуллин. — Тогда меня вместе с одним начинающим и перспективным фотографом наградили медалью на конкурсе студенческих фотографий. В 1991 году он организовал конкурс Trierenberg Super Circuit, или «Суперкольцо», спонсором которого стал шейх из Объединённых Арабских Эмиратов. Выставка вскоре стала одной из самых крупных в мире, с замечательными призами, поучаствовать в ней стремились фотографы со всего мира. А её организатор, видимо, запомнил меня и спустя время по старой памяти пригласил поучаствовать.

Это уже не первая награда Салавата Сафиуллина на «Суперкольце». В 2007 году жюри конкурса отметило снимок «На бревне» с Сабантуя, в 2016-м — «Первый танец», а в 2009-м фото «Мой сын Тимур» принесло ему бронзовую медаль.

— Работу «Перспектива» сделал около года назад на соревнованиях Уральского федерального округа по фитнесу и бодибилдингу во Дворце культуры железнодорожников, — продолжает Салават. — Это снимок-монтаж. На художественных выставках это не запрещено. В первый день снял то, как девочка из закулисья смотрела на происходящее на сцене. Но справа на снимке оказалось что-то малоинтересное. И весь второй день я стоял на том же месте и ждал, когда что-то стоящее появится в кадре справа. Резкость при этом наводил на девочку. А потом соединил два фото по «шторке».

Ещё одна высшая награда конкурса присуждена коллекции челябинского фотоклуба «Каменный пояс». Она пришлась на 35-й год со дня образования клуба.

— Как обычно отправил работы в конце зимы, за месяц до конкурса, — рассказал руководитель челябинской фотостудии «Каменный пояс» Александр Глебов . — В этот раз в Австрию улетели 76 фотоотпечатков 11 авторов для участия в восьми номинациях. В итоге мы завоевали пятое клубное золото за шесть лет в номинации «Лучший фотоклуб с печатными работами». А в личном зачёте в номинации «Дети мира» отметился Салават Сафиуллин. И дебютанты, и наш прочный костяк Союза фотохудожников в очередной раз доказали своим творческим потенциалом востребованность и конкурентоспособность наших фотографий в мире. Очень рад «Оскару» в фотографии!

В октябре 2017 года работы двух южноуральских фотографов Ксении Мальчиковой и Анжелы Усмановой стали частью экспозиции на Чистопрудном бульваре в Москве по итогам международного конкурса «Русская цивилизация». Полторы недели тысячи москвичей и гостей столицы любовались на кадры, выбранные из 10 тысяч полученных организаторами состязания снимков.

В мае шестеро челябинцев в составе российский сборной завоевали Кубок мира по фотографии FIAP 2017. В сообществе фотографов эта награда так же значима, как для футболистов Кубок мира. До этого самым лучшим достижением наших мастеров были 3-е и 27-е места.

В апреле челябинскую фотостудию «Каменный пояс» отметили высшей наградой XXVI Международного конкурса художественной фотографии Trierenberg Super Circuit.

В январе 2017-го в список 26 лучших снимков, сделанных с помощью дрона в 2016 году, журнал Time включил сразу две работы челябинского фотографа Максима Тарасова . Незадолго до этого были объявлены победители проекта Best of Russia 2016, куда вошли снимки челябинских фотографов. Работа южноуральского фотографа Романа Махмутова «Просто космос» победила в номинации «Люди. События. Жизнь». Помимо фото Романа, в число лучших попали работы еще шести челябинских фотографов, в том числе «Танцы на ковре» и «Хореография дзюдо» Дмитрия Челяпина, «Строительная радуга» Николая Кувшинова, «Созерцание» Марины Ивлевой, «Танки грязи не боятся» Юлии Боровиковой , «Адель» Павла Резанова и «Беспризорники» Олега Богданова