О подвигах и героях войны расскажут в читальне 

Историческая беседа «Со слезами на глазах…» пройдет в библиотеке №147 в четверг, 4 мая. Посетителям лекции расскажут о великих подвигах и героях Великой Отечественной войны.
— Мы прочитаем отрывки из небольших рассказов о знаменитых выдающихся людях того времени, которые героически защищали нашу Родину, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудница читальни №147 Светлана Батухтина, — Это и «На защите Московского неба» о событиях осени 1941 года, знаменитейший рассказ «Битва под Москвой», повествующий о Панфиловцах и Зое Космодемьянской, «Мужество блокадного Ленинграда», «Дети — герои» и другие произведения о Великой Отечественной войне.
Рассказ будет сопровождаться интерактивной презентацией с репродукциями картин и фотографий.
Начнется лекция в 10:30.