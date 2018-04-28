О подвигах и героях войны расскажут в читальне

Историческая беседа «Со слезами на глазах…» пройдет в библиотеке №147 в четверг, 4 мая. Посетителям лекции расскажут о великих подвигах и героях Великой Отечественной войны.

— Мы прочитаем отрывки из небольших рассказов о знаменитых выдающихся людях того времени, которые героически защищали нашу Родину, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» сотрудница читальни №147 Светлана Батухтина , — Это и «На защите Московского неба» о событиях осени 1941 года, знаменитейший рассказ «Битва под Москвой», повествующий о Панфиловцах и Зое Космодемьянской , «Мужество блокадного Ленинграда», «Дети — герои» и другие произведения о Великой Отечественной войне.

Рассказ будет сопровождаться интерактивной презентацией с репродукциями картин и фотографий.

Начнется лекция в 10:30.