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По Салехарду курсирует поющий автобус
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По Салехарду курсирует поющий автобус 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Сегодня окружная столица поет песни военных лет. Горожане активно встают в ряды поющих «солдат». В поющем автобусе — сотрудники ДШИ и воспитатели детских садов, ветераны. В музыкальной акции активно участвуют и школьники. В этом году по городу младшие школьники «канадки» решили не ждать автобус на «школьной остановке», а прокатиться в нем. Вместе со старшими коллегами они побывали в детских садах, школах. Выступили в МФЦ.
— Я подумала, что здорово будет съездить и попеть на радость людям, чтобы они помнили всегда о Победе, — говорит четвероклашка Милана. — Песни почти все знаю. Их все знают — «Катюша», «День Победы». Подучить пришлось «Три танкиста» и «Песню шофера».
Четвертый год подряд организатором акции выступает КДЦ «Наследие». Салехардцы переодеваются в военную форму и отправляются по учреждениям города, устраивают музыкальные миниспектакли. С акцией по городу агитбригада еще раз прокатится 3 мая.
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