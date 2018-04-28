Внук зачитал Gucci Gang бабуле на день рождения. Посмотрите на ее лицо

Времена меняются, и теперь, похоже, вместо стихов из школьной программы на семейных застольях дети будут читать рэп.

Первооткрывателем стал этот парень по имени Никита, который безо всякого стеснения зачитал своим бабушкам популярный трек Gucci Gang рэпера Lil Pump, стоя перед праздничном столом.

По реакции зрительниц можно предположить, что они остались в полном восторге от своего внука. Особенно если посмотреть полную версию его выступления.

Скриншот клипа Lil Pump

Вирусный клип популярного рэпера Lil Pump на хит Gucci Gang вышел в октябре 2017 года. На нем исполнитель приходит в школу со своим ручным тигром и устраивает нехилую тусовку. На видео Lil Pump тоже взаимодействует с бабушкой, однако она недовольна поведением рэпера и количеством травы в его руках.

А вот оригинал клипа Lil Pump.