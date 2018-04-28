Полтавченко призвал остановить продажу колбасы на городских ярмарках

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал прекратить несанкционированную торговлю на городских ярмарках и фестивалях, передает Интерфакс

Градоначальник подчеркнул, что Петербург — не привокзальная площадь, и за проведение подобных «балаганов» чиновники будут лишаться своих должностей.

«Только когда волшебный пинок дашь, то похватают каких-то бабушек, — возмутился Полтавченко. — Давайте серьезно относиться к вашим действиям в этом направлении, я обращаюсь, прежде всего, к главам районов. Какие же это культурно-массовые мероприятия, если там продают колбасу? Надо наводить порядок».