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Полтавченко призвал остановить продажу колбасы на городских ярмарках
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Полтавченко призвал остановить продажу колбасы на городских ярмарках 

АиФ Санкт-Петербург 46 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко потребовал прекратить несанкционированную торговлю на городских ярмарках и фестивалях, передает Интерфакс.
Градоначальник подчеркнул, что Петербург — не привокзальная площадь, и за проведение подобных «балаганов» чиновники будут лишаться своих должностей.
«Только когда волшебный пинок дашь, то похватают каких-то бабушек, — возмутился Полтавченко. — Давайте серьезно относиться к вашим действиям в этом направлении, я обращаюсь, прежде всего, к главам районов. Какие же это культурно-массовые мероприятия, если там продают колбасу? Надо наводить порядок».
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