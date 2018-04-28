Книга на выходные: «Тени из прошлого» от сценариста «Аббатства Даунтон»

Главный герой получает привет из прошлого. Ему пишет некто Дэмиан Бакстер, неприятный тип, с которым они когда-то учились, дружили, ездили отдыхать, а потом страшно разругались. И вот Дэмиан страшно богат, страшно одинок и вот-вот умрет от неизлечимой болезни. А еще у него нет наследника.

Но есть зацепка: двадцать лет назад он получил анонимку: некая женщина проклинала Дэмиана и недвусмысленно намекала на то, что забеременела от него. То есть где-то живет сын или дочь, которые могут претендовать на 500 млн фунтов наследства, но даже не знают об этом счастье. Дело деликатное, Дэмиан человек довольно известный, поиск тайного ребенка не поручишь частному сыщику. И вот он просит бывшего друга помочь.

Начнем с того, что автор этой книги Джулиан Феллоуз — обладатель премии «Оскар» за сценарий к фильму «Госфорд-парк» и еще автор любимого народом сериала «Аббатство Даунтон». Скажем грубо: Феллоуз занимается тем, что продает английские традиции самим британцам и благодарным иностранцам, предварительно поместив их в красивую упаковку.

Чем ценна Великобритания после того, как шахты закрылись, а заводы переехали в менее богатые страны? Помимо флота и банковского сектора у британцев есть огромное национальное достояние — это традиции, церемонии, сохранившаяся иерархия, выжившее и по-прежнему влиятельное дворянство, наконец, монархия.

Для США, страны относительно новой, для Европы и Азии, для России, где войны и революции сменили старый режим, древние, идущие чуть ли не ко временам Норманнского завоевания традиции кажутся чем-то удивительным и милым. Наверное, пролетарию из Лидса особой выгоды от этих традиций нет. Но писатель и сценарист, особенно талантливый, вроде Феллоуза, может эти традиции хорошо продать.

В книге чуть ли не половина сюжета построена на иерархических противоречиях. Главный герой находится ближе к высшему свету, Дэмиан — дальше. Своим успехом Дэмиан обязан во много тому, что друг помог ему втереться в доверие к важным персонам. Предполагаемая мать возможного ребенка тоже, видимо, из знатных. И даже спустя 40 лет никакие миллионы не делают его вхожим в высшие круги. Наверное, жить в таком мире и впрямь отвратительно, но читать про все это любопытно.

Ну и конечно, эта книга — она о деталях. О том, как называть свою спутницу жизни после 50 лет. «Девушкой» — поздно, «компаньонкой» — рано, словом «партнер» — «старомодно и небезопасно», «вторая половина» звучит «точно фраза из комедии положений о секретарше гольф-клуба». И так далее. Феллоуз описывает, как разрушались старые поместья, хозяева которых разорились, светские встречи и балы:

В общем, это роман об уходящем уже мире людей, которые цепляются за традиции, не до конца уже понимая, что именно они значили и уж тем более значат сейчас. «С чего цепляться за увядающую славу голубой крови, за эти унылые ходячие учебники истории, когда у многих из этих семей как у картошки: лучшее уже в земле?» Но, конечно, чувствуешь странную зависть: у нас подобных традиций не наберется не только на роман, но даже на коротенькую брошюру.